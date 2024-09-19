Депутат Бессараб раскрыла, как наладит вопрос миграции в России

Осеннее равноденствие или Мабон — это астрономическое явление, при котором день и ночь становятся равными по продолжительности. В 2024 году осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 15:43 по московскому времени. В материале «Радио 1» расскажем, как провести 22 сентября, чтобы привлечь удачу.