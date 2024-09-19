Депутат Бессараб раскрыла, как наладит вопрос миграции в России

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что для налаживания вопроса миграционной политики нашей страны необходимо исполнять те нормы закона, которые уже имеются в российском законодательстве.
По её словам, в Госдуме уже были приняты все меры по ужесточению выдачи российских паспортов мигрантам.
Ранее сообщалось, что в России будет создан реестр иностранцев, пребывающих в стране нелегально, а попавшие в список мигранты не смогут пользоваться рядом государственных услуг.
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«Нужно исполнять те нормы закона, которые у нас уже есть, а Госдума предприняла все необходимые меры, чтобы ужесточить ответственность за нарушения как со стороны должностных лиц, непосредственно задействованных в обеспечении правопорядка, так и со стороны работодателей. Выполняя требования, которые уже заложены в законодательстве, можно значительно улучшить обстановку», — отметила в беседе с NEWS.ru Бессараб.
Ранее сообщалось, что в России будет создан реестр иностранцев, пребывающих в стране нелегально, а попавшие в список мигранты не смогут пользоваться рядом государственных услуг.
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Мелисса Тимофеева