Нехватку кадров в РФ объяснили разбалансировкой рынка труда

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Глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров заявил, что российский рынок труда испытывает нехватку квалифицированных работников и на данный момент разбалансирован, поскольку за счет налогового регулирования сфера услуг очень быстро развивается, «перетягивая в себя все больше и больше людей», проинформировала газета «Коммерсантъ».
«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — подчеркнул глава сервиса по подбору персонала.
Алексей Захаров отметил, что дефицит кадров подталкивает к ускоренной автоматизации и роботизации. Для них нужны высококвалифицированные сотрудники, а учить будущих инженеров сложно, так как «в школах у нас не хватает минимум 500 тысяч учителей».
Ещё эксперт поддержал идею властей о перераспределении людей по секторам экономики, уточнив, что простым этот процесс не будет, так как речь идет о «системе, которая строилась 15 лет». Он считает, что нужно будет «полностью закрыть тему самозанятости», поскольку на данный момент весомые налоговые выгоды при найме подобных работников «позволяют работодателям в сфере услуг сильно конкурировать по зарплатам с реальным сектором».
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Ольга Енгалычева