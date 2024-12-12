Российские застройщики распродают землю из-за тяжёлой ситуации

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Из-за тяжёлой ситуации в строительной отрасли российские застройщики стали распродавать земельные участки, в том числе с разрешением на строительство, сообщила газета «Известия».
Подобная тенденция к продаже девелоперами участков прослеживается во всех регионах.
Он подчеркнул, что если земельные участки не реализовать, то они принесут убытки. «Самолет», ПИК и Sminex уже ликвидировали свои непрофильные активы. Девелоперы ещё в огромных объемах продают участки под строительство, что, как говорят эксперты, является нонсенсом и настораживающим фактором.
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«После повышения ключевой ставки повысилась стоимость кредитов. Снизился спрос. Земельный банк для многих стал сейчас способом выйти в кеш и уйти на депозиты», — обратил внимание директор по развитию компании «Движение» Радик Нигматуллин.
Он подчеркнул, что если земельные участки не реализовать, то они принесут убытки. «Самолет», ПИК и Sminex уже ликвидировали свои непрофильные активы. Девелоперы ещё в огромных объемах продают участки под строительство, что, как говорят эксперты, является нонсенсом и настораживающим фактором.
«Точной статистики этих продаж нет, ведь это не всегда публичная история», — подчеркнул гендиректор GMK, член правления Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Сергей Разуваев.
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Ольга Енгалычева