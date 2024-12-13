В Подмосковье обсудили развитие производства детских товаров в России

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева
Заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ, посвящённое развитию производства детских товаров в стране до 2030 года, состоялось на площадке Дома правительства Московской области в Красногорске, сообщает пресс-служба руководства Подмосковья.
Участниками заседания стали министры промышленности из разных российских регионов, руководители промышленных предприятий, представители профильных союзов и ассоциаций, а также эксперты.
В ходе заседания его участники обменялись опытом, лучшими практиками и идеями по развитию производства детских товаров.
Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева
Читайте также:
В Дубне начали выпускать безопасную бытовую химию
Сотрудница подмосковного инвестблока Заименко завоевала национальную премию
Подмосковная компания «Аравия» за 2024 год выпустила 4 тыс. тонн косметики
«От имени всех присутствующих здесь хочу поблагодарить за тот стиль работы, который сложился в Минпромторге – и министр Антон Андреевич Алиханов, и вся его команда доступны по самым актуальным вопросам — будь то тяжёлая промышленность или какие-то революционные продукты. Мы дорожим такими отношениями и всем тем, что очень важно для жизни наших регионов: это и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка проектов по импортозамещению», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В ходе заседания его участники обменялись опытом, лучшими практиками и идеями по развитию производства детских товаров.
«Хочу отметить, что объемы производства детских товаров в России растут достаточно динамично. В этом и в прошлом году — порядка пяти процентов. Нам нужно, как минимум, удерживать такой темп», — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.Он также особо отметил поддержку отрасли властями Московской области.
«Московская область является лидером России по числу предприятий, выпускающих товары для детей. Хотел бы отдать должное активной позиции руководства области в поддержке этой отрасли, а также других секторов обрабатывающей промышленности. Знаю, что коллеги создали удобный интерфейс доступа к федеральным и региональным механизмам. Это особенно актуально, учитывая, что большинство организаций индустрии детских товаров относятся к малому бизнесу», — подчеркнул Антон Алиханов.В рамках заседания были вручены ведомственные награды Минпромторга РФ, а также развёрнута выставка производителей детских товаров.
Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева
Читайте также:
В Дубне начали выпускать безопасную бытовую химию
Сотрудница подмосковного инвестблока Заименко завоевала национальную премию
Подмосковная компания «Аравия» за 2024 год выпустила 4 тыс. тонн косметики
Лев Каштанов