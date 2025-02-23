Россиянам рассказали о некоторых льготах для пенсионеров

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Пенсионеры в России имеют право на налоговые льготы по земельному налогу и бесплатное подключение газа к дачным участкам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости.
Налоговая база для граждан пенсионного возраста уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров земли, а участки до шести соток полностью освобождаются от платежей. Если площадь превышает этот размер, налог взимается только с излишков, но льгота действует лишь на один участок.
По словам депутата, в отдельных регионах РФ пенсионеры полностью освобождены от уплаты земельного налога.
Дополнительно пожилые россияне могут воспользоваться социальной программой, которая покрывает расходы на проведение газа к их дачам.
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По словам депутата, в отдельных регионах РФ пенсионеры полностью освобождены от уплаты земельного налога.
Дополнительно пожилые россияне могут воспользоваться социальной программой, которая покрывает расходы на проведение газа к их дачам.
«Кроме налоговых послаблений, пенсионеры могут принять участие в программах, направленных на улучшение инфраструктурных условий ведения хозяйства. Например, в рамках социальной газификации проводится бесплатное подведение газа до границ участка. Условием для участия в программе является наличие зарегистрированного жилого дома», — объяснил Гаврилов.20 февраля «Радио 1» передавало, что россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку c 1 сентября.
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Мария Моисеева