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Россиянам рассказали о некоторых льготах для пенсионеров

Депутат Гаврилов: пенсионерам РФ доступны налоговые вычеты по земельному налогу
Фото: iStock/:shurkin_son

Фото: iStock/:shurkin_son

Пенсионеры в России имеют право на налоговые льготы по земельному налогу и бесплатное подключение газа к дачным участкам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости.
Налоговая база для граждан пенсионного возраста уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров земли, а участки до шести соток полностью освобождаются от платежей. Если площадь превышает этот размер, налог взимается только с излишков, но льгота действует лишь на один участок.

По словам депутата, в отдельных регионах РФ пенсионеры полностью освобождены от уплаты земельного налога.

Дополнительно пожилые россияне могут воспользоваться социальной программой, которая покрывает расходы на проведение газа к их дачам.

«Кроме налоговых послаблений, пенсионеры могут принять участие в программах, направленных на улучшение инфраструктурных условий ведения хозяйства. Например, в рамках социальной газификации проводится бесплатное подведение газа до границ участка. Условием для участия в программе является наличие зарегистрированного жилого дома», — объяснил Гаврилов.
20 февраля «Радио 1» передавало, что россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку c 1 сентября.

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#налоговые россияне
#право
Экс-игрок «Что? Где? Когда?» иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей
23 февраля 2025, 06:37

Ровшан Аскеров* (Фото: Instagram** @roa72)

Против экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* возбуждено три исполнительных производства, а его общая задолженность в России составляет 130 тысяч рублей. Последнее из этих производств было открыто в начале февраля, сообщает РИА Новости.
Ранее Савеловский районный суд трижды штрафовал Аскерова* за нарушение требований законодательства об иностранных агентах.

В августе 2023 года его оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетности, в сентябре он получил такой же штраф за отсутствие соответствующей пометки, а в январе прошлого года был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Оперуполномоченного МВД арестовали по делу о крупной взятке
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Кроме того, Следственный комитет расследует в отношении него уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. По данным следствия, Аскеров* разместил в соцсетях ложные сведения, которые порочат память маршала Советского Союза Георгия Жукова. В связи с этим он был заочно арестован и объявлен в розыск.

Как ранее сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы телекомпании «Игра-ТВ» Виктория Селиванова, Аскеров* не участвует в программе «Что? Где? Когда?» и давно покинул Россию.

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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в марте

«Ребенок от 1057 мужчин? Я не вру про беременность»: Порнозвезда дикого секс-марафона Бонни Блю оспорила слухи

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, признан Минюстом РФ иноагентом в России

**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В Гидрометцентре предупредили о похолодании в марте
Вильфанд: в марте в европейскую часть России могут вернуться зимние морозы до -13
23 февраля 2025, 05:49

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможных похолоданиях в марте на европейской территории страны, передает РИА Новости.
По словам Вильфанда, температура может опуститься до минус 10-13 градусов, несмотря на необычно теплый январь. Он напомнил, что март по-прежнему считается зимним месяцем, поэтому такие погодные колебания не являются чем-то аномальным.

«Март – это (по сути еще - ред.) «зимний» месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус 10 будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», — подчеркнул эксперт.
При этом он отметил, что снег в этом году растает раньше обычного. Однако с зимой прощаться пока не стоит — впереди еще ждут холодные дни.

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Россиянам рассказали о некоторых льготах для пенсионеров
#снег
#температура
#роман вильфанд
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#зима
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Оперуполномоченного МВД арестовали по делу о крупной взятке
ТАСС: Сотрудника МВД Китасова обвиняют в посредничестве в крупной взятке
23 февраля 2025, 05:48

Фото: iStock/undefined undefined

Оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела управления «Р» ГУЭБиПК МВД России Павла Китасова обвиняют в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Дело возбуждено четвертого декабря 2024 года по статье 291.1 УК РФ, в которой также фигурируют «неустановленные лица».

Китасов был арестован в рамках расследования, однако он отрицает свою вину. Материалы дела указывают на серьезные обвинения, но подробности следствия пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов с недостоверной маркировкой.

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#мвд
#ук
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Лекарства с истекшим сроком годности исчезнут из аптек с марта
В России с 1 марта запретят продажу просроченных лекарств
23 февраля 2025, 04:48

Фото: iStock/AlexRaths

С 1 марта в России вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов с недостоверной маркировкой. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью РИА Новости.
Новые правила также распространяются на медикаменты, изъятые из гражданского оборота, или те, чьи данные отсутствуют в системе мониторинга «Честный знак».

По словам Леонова, запрет направлен на защиту граждан, особенно пенсионеров, от рисков, связанных с употреблением некачественных препаратов.

«Безусловно, это очень положительные нововведения. Как ни странно, просроченные лекарства продаются без ограничений, а это прямой риск для здоровья граждан», — отметил Леонов.
Механизм аналогичен действующему для молочной продукции: при сканировании QR-кода на кассе система автоматически блокирует продажу, если срок годности истёк.

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в августе, также запрещает оборот лекарств с фальсифицированными данными о происхождении.

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#закон
#данные
#запрет
#правила
#лекарства
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Криптобиржа объявила о награде более $100 миллионов за поимку ограбивших ее хакеров
Криптобиржа Bybit объявила о награде до $140 млн за поимку ограбивших ее хакеров
23 февраля 2025, 00:02

Фото: iStock/bizoo_n

Криптобиржа Bybit объявила о вознаграждении в размере до 140 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать хакеров, похитивших криптовалюту на 1,4 миллиарда. Об этом сообщили представители платформы на ее официальном сайте.
Крупнейшая в истории крипторынка кража произошла 21 февраля: злоумышленники подменили пользовательский интерфейс биржи и вывели средства в криптовалюте Ethereum на множество кошельков.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что компания привлекла промежуточные кредиты у партнеров и покрыла около 80% убытков. После инцидента курс биткоина резко обвалился. Аналитики подтверждают, что это самая масштабная криптокража за всю историю, награда в 140 миллионов также может стать рекордной.

Расследование инцидента продолжается.

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