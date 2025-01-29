Налоговые вычеты в 2025 году: какие изменения были приняты и как получить деньги

Фото: iStock/linow61
С 2025 года те, кто сдаёт ГТО, смогут получить налоговый вычет. Кроме того, с 1 января ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ на второго ребёнка повысился до 2800 рублей, а на третьего и последующих — до 6000 рублей.
О том, за что ещё можно вернуть деньги и как подать документы для получения вычета, читайте в материале «Радио 1».
Россияне обязаны платить НДФЛ — с зарплаты и других облагаемых доходов. Если вы оплачивали лечение, учёбу, фитнес, купили квартиру или пополнили индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), то имеете право на вычет из налогооблагаемых доходов и за счёт этого — на возврат части уплаченного НДФЛ.
Как рассказал «Радио 1» член совета Московского отделения «Опоры России», председатель комитета по налогам, старший партнёр юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков, существует три способа получить налоговый вычет: подать декларацию и заявление о возврате налога, через работодателя и по упрощённому порядку.
В первом случае надо подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет. После их проверки государство вернёт часть налогов.
Второй способ — нужно предоставить документы, которые подтверждают право на вычет, в налоговую инспекцию. Она всё проверит и направит уведомление работодателю. После этого с зарплаты некоторое время не будут удерживать НДФЛ.
Фото: iStock/mizar_21984
С того момента, как появилось право на налоговый вычет, у граждан есть три года, чтобы подать документы. Это не касается имущественного налогового вычета (см. далее).
Существует несколько видов налоговых вычетов:
Такой вычет можно получить, если человек приобрёл жильё, земельный участок, продал имущество, а также если у налогоплательщика изъяли недвижимость для государственных или муниципальных нужд.
На имущественный налоговый вычет россиянин может претендовать один раз в жизни. Срок подачи документов не ограничен.
Такой вычет доступен для тех, кто нёс расходы на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, благотворительность, на дополнительные меры по пенсионному обеспечению и другие социально значимые цели.
Как рассказал Павел Зюков, налоговый вычет на лечение ограничен суммой в размере 150 тысяч рублей. Но если речь идёт о дорогостоящем лечении, например оно обошлось в 500 тысяч рублей, то со всей этой суммы будет возвращён налог.
Фото: iStock/wutwhanfoto
Подать документы на инвестиционный налоговый вычет могут граждане, которые совершали операции по индивидуальным инвестиционным счетам (сумма вычета составляет не более 400 тыс. рублей) и получали доходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ (организованном рынке ценных бумаг).
На такой вычет могут рассчитывать предприниматели (осуществляют деятельность в качестве ИП), те, кто выполняет работу по договору ГПХ, получает авторские вознаграждения, нотариусы, адвокаты.
Стандартные налоговые вычеты делятся на две категории: вычеты на себя и на детей.
Вычеты на себя
Они положены определенным категориям граждан: людям с инвалидностью с детства, людям с инвалидностью первой и второй групп, тем, кого коснулась Чернобыльская катастрофа, родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении военных обязанностей, и другим. Полный перечень получателей найдёте в Налоговом кодексе.
Если человек имеет право на оба вычета, ему предоставляется максимальный из них.
Вычет на ребенка (на детей)
Он положен обоим родителям. На вычет также могут претендовать усыновители, опекуны, попечители, приёмные родители. Важно, чтобы ребенок был на их обеспечении.
Вычет предоставляют с месяца рождения ребёнка и до 18 или 24 лет, если учится на очном отделении.
С 1 января в силу вступили поправки, касающиеся стандартных налоговых вычетов.
Так, на второго и третьего ребенка вычет вырос в два раза. Также в два раза увеличили вычет на ребенка-инвалида для опекунов и приёмных родителей. Теперь он такой же, как и для родителей и усыновителей.
Размеры детских вычетов в 2025 году такие:
С 2025 года работодатели будут предоставлять детский вычет без заявления при условии, что у них есть необходимые документы.
Кроме того, с нового года жители страны, которые выполнили ГТО, могут получить стандартный налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей. Работодатель должен получить от сотрудника справку о прохождении диспансеризации и удостоверение о сдаче норм ГТО.
Фото: iStock/Ivan-balvan
Если в феврале 2025 года сотрудник пройдёт диспансеризацию, получит допуск к сдаче нормативов ГТО и выполнит их, а в апреле будет награждён знаком отличия, то работодатель должен предоставить налоговый вычет за 2025 год единовременно.
С 12 января нужно по-новому оформлять документы для налоговых вычетов. Заявители могут вместо ИНН указать номер записи из единого регистра населения. Теперь информация из этого ресурса будет использоваться в налоговых документах. Такие изменения связаны с переходом ФНС на федеральный информационный ресурс.
Стоит также отметить, что работники будут доплачивать НДФЛ, если налоговые агенты (один или несколько) предоставили им стандартных налоговых вычетов больше, чем положено. ФНС произведёт перерасчёт и пришлёт налоговое уведомление. Уплатить налог надо будет до 1 декабря.
Все актуальные изменения, связанные с налоговыми вычетами и НДФЛ, можно найти на сайте ФНС.
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Что такое налоговые вычеты
Россияне обязаны платить НДФЛ — с зарплаты и других облагаемых доходов. Если вы оплачивали лечение, учёбу, фитнес, купили квартиру или пополнили индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), то имеете право на вычет из налогооблагаемых доходов и за счёт этого — на возврат части уплаченного НДФЛ.
Как рассказал «Радио 1» член совета Московского отделения «Опоры России», председатель комитета по налогам, старший партнёр юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков, существует три способа получить налоговый вычет: подать декларацию и заявление о возврате налога, через работодателя и по упрощённому порядку.
В первом случае надо подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет. После их проверки государство вернёт часть налогов.
Второй способ — нужно предоставить документы, которые подтверждают право на вычет, в налоговую инспекцию. Она всё проверит и направит уведомление работодателю. После этого с зарплаты некоторое время не будут удерживать НДФЛ.
«Есть и упрощённый порядок, он самый простой, он уже работает на приобретение имущества. Например, человек приобрёл квартиру в 2024 году, и в 2025 году у него в личном кабинете появится заполненное заявление на вычет, которое стоит только подписать и направить. И всё», — сообщил Зюков.Получить вычет могут только люди с официальным доходом, с которого уплачен НДФЛ по ставке 13 или 15%. Кроме этого, нужно жить в России минимум 183 дня в календарном году. Нерезиденты воспользоваться вычетом не могут.
Фото: iStock/mizar_21984
С того момента, как появилось право на налоговый вычет, у граждан есть три года, чтобы подать документы. Это не касается имущественного налогового вычета (см. далее).
«Также важно и то, что год уплаты налога и год, когда была та или иная трата, с которой человек хочет получить вычет, совпадали. Например, в 2025 году могу получить налоговый вычет за 2024 год», — пояснил эксперт «Радио 1».Он добавил, что каждой декларации, необходимой для получения денег, соответствует один год. Так, сначала нужно сформировать декларацию, допустим, за 2023 год, потом отдельно — за 2024 год. Два документа можно подать одновременно.
Виды налоговых вычетов
Существует несколько видов налоговых вычетов:
- стандартные;
- социальные;
- инвестиционные;
- имущественные;
- профессиональные;
- налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан;
- налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами, а также от участия в инвестиционном товариществе.
Имущественный налоговый вычет
Такой вычет можно получить, если человек приобрёл жильё, земельный участок, продал имущество, а также если у налогоплательщика изъяли недвижимость для государственных или муниципальных нужд.
На имущественный налоговый вычет россиянин может претендовать один раз в жизни. Срок подачи документов не ограничен.
«Если я в этом году не исчерпал вычет, например, у меня не хватило суммы налогов, которую я могу вернуть, то я могу перенести этот вычет на следующий, потом ещё на следующий год, пока вычет не будет равен нулю», — утверждает Зюков.По его словам, при покупке жилья или земельного участка размер вычета может достигать 2 млн рублей, а если человек использовал заёмные средства, то может рассчитывать на дополнительный вычет по уплаченным процентам в пределах 3 млн рублей.
Социальный налоговый вычет
Такой вычет доступен для тех, кто нёс расходы на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, благотворительность, на дополнительные меры по пенсионному обеспечению и другие социально значимые цели.
Как рассказал Павел Зюков, налоговый вычет на лечение ограничен суммой в размере 150 тысяч рублей. Но если речь идёт о дорогостоящем лечении, например оно обошлось в 500 тысяч рублей, то со всей этой суммы будет возвращён налог.
Фото: iStock/wutwhanfoto
Инвестиционный налоговый вычет
Подать документы на инвестиционный налоговый вычет могут граждане, которые совершали операции по индивидуальным инвестиционным счетам (сумма вычета составляет не более 400 тыс. рублей) и получали доходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ (организованном рынке ценных бумаг).
Профессиональный налоговый вычет
На такой вычет могут рассчитывать предприниматели (осуществляют деятельность в качестве ИП), те, кто выполняет работу по договору ГПХ, получает авторские вознаграждения, нотариусы, адвокаты.
Стандартный налоговый вычет
Стандартные налоговые вычеты делятся на две категории: вычеты на себя и на детей.
Вычеты на себя
Они положены определенным категориям граждан: людям с инвалидностью с детства, людям с инвалидностью первой и второй групп, тем, кого коснулась Чернобыльская катастрофа, родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении военных обязанностей, и другим. Полный перечень получателей найдёте в Налоговом кодексе.
Если человек имеет право на оба вычета, ему предоставляется максимальный из них.
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Вычет на ребенка (на детей)
Он положен обоим родителям. На вычет также могут претендовать усыновители, опекуны, попечители, приёмные родители. Важно, чтобы ребенок был на их обеспечении.
Вычет предоставляют с месяца рождения ребёнка и до 18 или 24 лет, если учится на очном отделении.
Как изменился налоговый вычет в 2025 году
С 1 января в силу вступили поправки, касающиеся стандартных налоговых вычетов.
Так, на второго и третьего ребенка вычет вырос в два раза. Также в два раза увеличили вычет на ребенка-инвалида для опекунов и приёмных родителей. Теперь он такой же, как и для родителей и усыновителей.
Размеры детских вычетов в 2025 году такие:
- вычет на первого ребенка — 1 400 руб.;
- вычет на второго ребенка — 2 800 руб.;
- вычет на третьего и последующих детей — 6 000 руб.;
- вычет на ребенка-инвалида — 12 000 руб.
С 2025 года работодатели будут предоставлять детский вычет без заявления при условии, что у них есть необходимые документы.
Кроме того, с нового года жители страны, которые выполнили ГТО, могут получить стандартный налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей. Работодатель должен получить от сотрудника справку о прохождении диспансеризации и удостоверение о сдаче норм ГТО.
Фото: iStock/Ivan-balvan
Если в феврале 2025 года сотрудник пройдёт диспансеризацию, получит допуск к сдаче нормативов ГТО и выполнит их, а в апреле будет награждён знаком отличия, то работодатель должен предоставить налоговый вычет за 2025 год единовременно.
С 12 января нужно по-новому оформлять документы для налоговых вычетов. Заявители могут вместо ИНН указать номер записи из единого регистра населения. Теперь информация из этого ресурса будет использоваться в налоговых документах. Такие изменения связаны с переходом ФНС на федеральный информационный ресурс.
Стоит также отметить, что работники будут доплачивать НДФЛ, если налоговые агенты (один или несколько) предоставили им стандартных налоговых вычетов больше, чем положено. ФНС произведёт перерасчёт и пришлёт налоговое уведомление. Уплатить налог надо будет до 1 декабря.
Все актуальные изменения, связанные с налоговыми вычетами и НДФЛ, можно найти на сайте ФНС.
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Анастасия Чубина