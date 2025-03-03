В Госдуме сообщили о новых лимитах налоговых вычетов

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С 2025 года в России вступят в силу изменения правил предоставления налоговых вычетов и их лимитов, включая увеличение размера возврата по имущественному вычету. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов, передаёт РИА Новости.
Лимит имущественного вычета останется на уровне 2 миллионов рублей, но сумма возврата будет зависеть от налоговой ставки и может увеличиваться. Раньше же налог к возврату рассчитывался из единой ставки 13% (получить можно было максимум 260 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что россиян предупредили о подорожании известного бренда макарон в марте. Также стало известно ожидаемое время возвращения Toyota в Россию.
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«Теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ», — уточнил Гаврилов РИА Новости.Так, человек с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему сможет вернуть максимум 260 000 рублей, а те, кто платит налог по ставке 22%, смогут получить уже 440 000 рублей.
«Дополнительно изменяется предельный доход, до которого предоставляют стандартные налоговые вычеты на детей: он повышается с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Социальные вычеты также претерпевают изменения. Общий лимит повышается до 150 тысяч рублей», — отметил Гаврилов.«Радио 1» также рассказывало о том, что такое звание «Ветеран труда». В России оно является официальным признанием значительного вклада граждан в развитие экономики и общества. Его присваивают за долгую работу и важные профессиональные заслуги. О том, как его получить в 2025 году и какие льготы предоставляются, читайте в нашем материале.
Ранее сообщалось, что россиян предупредили о подорожании известного бренда макарон в марте. Также стало известно ожидаемое время возвращения Toyota в Россию.
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Мария Моисеева