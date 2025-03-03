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В Госдуме сообщили о новых лимитах налоговых вычетов

Депутат Гаврилов рассказал про увеличение размера возврата по налоговым вычетам
Фото: iStock/mizar_21984

Фото: iStock/mizar_21984

С 2025 года в России вступят в силу изменения правил предоставления налоговых вычетов и их лимитов, включая увеличение размера возврата по имущественному вычету. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов, передаёт РИА Новости.
Лимит имущественного вычета останется на уровне 2 миллионов рублей, но сумма возврата будет зависеть от налоговой ставки и может увеличиваться. Раньше же налог к возврату рассчитывался из единой ставки 13% (получить можно было максимум 260 тысяч рублей.

«Теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ», — уточнил Гаврилов РИА Новости.
Так, человек с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему сможет вернуть максимум 260 000 рублей, а те, кто платит налог по ставке 22%, смогут получить уже 440 000 рублей.

«Дополнительно изменяется предельный доход, до которого предоставляют стандартные налоговые вычеты на детей: он повышается с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Социальные вычеты также претерпевают изменения. Общий лимит повышается до 150 тысяч рублей», — отметил Гаврилов.
«Радио 1» также рассказывало о том, что такое звание «Ветеран труда». В России оно является официальным признанием значительного вклада граждан в развитие экономики и общества. Его присваивают за долгую работу и важные профессиональные заслуги. О том, как его получить в 2025 году и какие льготы предоставляются, читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о подорожании известного бренда макарон в марте. Также стало известно ожидаемое время возвращения Toyota в Россию.

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#доходы
Россиян предупредили о подорожании известного бренда макарон в марте
«Коммерсант»: в РФ с 1 марта подорожают на 15-30% макароны бренда Barilla
28 февраля 2025, 05:25

Фото: iStock/Kateryna Bibro

Итальянский бренд Barilla объявил о повышении цен на импортные макаронные изделия в России на 15–30% с 1 марта.
Уведомление о корректировке цен направлено ритейлерам компанией ООО «Барилла Рус», занимающей 10% российского рынка макаронных изделий. Об этом сообщили представители торговых сетей со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания «Коммерсант».

Стоит учитывать, что бренд Barilla является одним из самых популярных в России.

Из 24 позиций импортного ассортимента большинство наименований подорожает на указанный процент (15-30%), лишь два продукта изменятся в цене незначительно.

Рост цен связан с увеличением таможенных пошлин на товары из «недружественных» стран, откуда Barilla импортирует 20% своей продукции.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев извинился перед судьей за свою грубость в порыве эмоций и обвинения в предвзятости к русским.

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В ЦБ РФ сделали заявление о цифровом рубле
Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля отложено
27 февраля 2025, 11:16

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Массовое внедрение цифрового рубля отложено и произойдет позже, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, в пилотном проекте участвуют порядка 30 организаций и 15 банков. Руководитель финансового регулятора уточнила, что ЦБ получает соответствующие запросы о сдвиге сроков массового внедрения национальной валюты.

«Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса», — пояснила Набиуллина.
Глава Центробанка резюмировала, что с банками будут проведены соответствующие консультации по вопросам экономической модели.

«Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — заключила Набиуллина.
Ранее эксперт по финансам предсказал мартовский курс рубля.

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Россиянам порекомендовали не торопиться с обменом долларов старого образца
Доцент Белянчикова порекомендовала не менять старые доллары без необходимости
27 февраля 2025, 08:45

Фото: iStock/Nature

Россиянам не стоит торопиться с обменом долларов старого образца. Об этом заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с агентством «Прайм».
По ее словам, у банкнот американской валюты, если они выпущены после 1914 года, отсутствует срок годности. Но соответствующая обязанность в Штатах имеется лишь у государственных организаций, коммерческие банки могут устанавливать свои правила.

Белянчикова подчеркнула, что законодательство США, касающееся долларов, не распространяется на другие государства, поэтому в них не существует обязательств принимать банкноты старого образца. Эксперт порекомендовала россиянам не торопиться с обменом, так как в случае улучшения российско-американских отношений доступ к новым банкнотам может стать проще.

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Финансовый эксперт предсказал курс рубля в марте
Экономист Григорьев: к марту рубль может укрепиться до 80 за доллар
27 февраля 2025, 05:31

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Курс рубля к доллару в текущих условиях определяется преимущественно геополитическими факторами и психологией рынка, включая слухи и ожидания инвесторов. Такую оценку дал финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в интервью «Ленте.ру», спрогнозировав укрепление российской валюты к марту 2025 года.
По его мнению, потепление отношений между США и Россией, включая диалог Дональда Трампа с Владимиром Путиным и встречи делегаций в Эр-Рияде, снижает санкционное давление. Это, в свою очередь, повышает оптимизм рынка и может привести к ослаблению доллара до 80-83 рублей к марту.

Григорьев отметил, что смягчение санкций облегчит приток иностранной валюты в Россию, увеличив её предложение и снизив спрос, что стабилизирует курс.

Однако, по его словам, укрепление рубля может замедлиться в случае возобновления конфликтов или вмешательства финансовых властей, заинтересованных в контроле за курсом.

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Глава «АвтоВАЗа» Соколов пожаловался на серьезное падение продаж новых авто
26 февраля 2025, 06:30

Фото: iStock/Fahroni

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на серьезное падение продаж новых автомобилей в России. Об этом он сообщает «Интерфакс».
«Сегодня мы четко видим, что рынок в целом идет хуже траектории движения прошлого года. Преодолеет ли он планку в 100 тысяч автомобилей в феврале — большой вопрос», — передает слова Соколова издание.

Глава «АвтоВАЗа» отметил, что на сегодняшний день склады дилерских центров накопили уже свыше 500 тысяч автомобилей. При этом запасы российской компании приблизились к 100 тысячам, хотя нормой является 60 тысяч. Чтобы избежать еще более серьезного падения, автомобильный рынок должен предпринять серьезные меры для предотвращения этого явления.

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