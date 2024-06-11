Нелегальный интернет-рынок алкогольной продукции в России увеличился на 60%

Фото: iStock/oliver de la haye
Нелегальный онлайн-рынок по продаже алкоголя в РФ по итогам за 2023 год составил порядка 80 млрд рублей, что на 60% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
«Продажа алкоголя в интернете сейчас фактически есть в стране и в достаточно больших объемах — просто это делается «в черную», — сообщил Артем Соколов.
Он уточнил, что в 2022 году объем онлайн-рынка алкогольной продукции составлял 50 млрд рублей, к 2023 сумма достигла 80 млрд, а нелегальные сервисы продолжают активно развиваться.
По словам Соколова, НИФИ Минфина считает, что 253 млрд рублей выпали из доходов бюджета РФ из-за нелегальной торговли алкоголем, в том числе онлайн.
Читайте также:
Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине
МВД предложило ограничить продажу алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах
Россияне стали пить больше крепкого алкоголя
Элина Позднякова