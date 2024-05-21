Россияне стали пить больше крепкого алкоголя

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По статистике розничных продаж алкоголя за январь-апрель 2024 года Россияне стали пить больше крепких напитков. Об этом пишет «КП».
Закупки спиртного по сравнению с прошлым годом выросли на 4,2 процента (без учета пива, медовухи, пивных напитков). Увеличились продажи коньяка, а также коктейлей в баночках. По мнению экспертов, связано это с акцизной политикой и тревожностью. В винном секторе с 2019 года росли акцизы на наиболее дешевые винные напитки, для того, чтобы граждане покупали отечественные виноградные вина, но чем их заменить граждане придумали сами.
Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что вино пили женщины, а теперь они перешли на слабоалкогольные напитки в баночках. Он добавил, что потребление крепких напитков будет расти за счет мужчин. Психологически времена все-таки не легкие, добавил он.
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