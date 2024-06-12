Немецкая Uniper расторгла контракты с «Газпромом»

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Немецкая компания Uniper объявила о расторжении контрактов на поставку газа с «Газпром экспортом», сообщило издание «Коммерсантъ».
Компания приняла решение разорвать соглашение с «Газпром экспортом» после благоприятного исхода арбитражного разбирательства. Суд также постановил выплатить Uniper более €13 млрд компенсации за неисполнение поставок газа.
Контракт был рассчитан до 2035 года, однако поставки в Германию прекратились в конце августа 2022 года. Uniper сочла форс-мажор, объявленный «Газпромом», нарушением условий договора.
13 марта арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» против Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, запретив немецким трейдерам продолжать разбирательства в международных арбитражных судах.
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Контракт был рассчитан до 2035 года, однако поставки в Германию прекратились в конце августа 2022 года. Uniper сочла форс-мажор, объявленный «Газпромом», нарушением условий договора.
13 марта арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» против Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, запретив немецким трейдерам продолжать разбирательства в международных арбитражных судах.
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Артем Кузьмин