«Газпром» откажется от дивидендов на фоне первых за 25 лет убытков

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Кабинет министров РФ поручил профильным ведомствам не предусматривать выплату дивидендов компанией «Газпром» за 2023 год при подготовке проектов директив для участия в совете директоров. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям», — сказано в распоряжении.По результатам 2023 года, «Газпром» впервые за 25 лет отчитался об убытке в 629,085 млрд рублей. Основной акционер «Газпрома» с долей в 50,23% — правительство.
До этого сообщалось, что «Газпром» с начала 2024 года резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири», превысив показатели за тот же период 2023 года на 37,4%.
Ранее стало известно, что «Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» 400 млн за прекращение поставок газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак