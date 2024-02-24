В Германии указали на необходимость восстановления торговых отношений с Россией

Риск прямого столкновения НАТО и России растёт на фоне заявлений генсека Альянса Йенса Столтенберга о передаче Украине истребителей F-16 и нанесении с их помощью ударов по российским территориям. Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.