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Германия должна восстановить сотрудничество в сфере экономики с Россией, которая остаётся часть Европы. Такое заявлению в интервью телерадиокомпании SWR сделал сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла.
Он подчеркнул, что Германия желает участвовать в свободной и мирной торговле со всеми странами, в том числе и с Россией, которая относится к Европе, независимо от того, кто её управляет.
Крупалла призвал восстановить тесные отношения с Россией и возобновить поставки российской нефти по трубопроводу «Северный поток – 2».
Он добавил, что у Германии всегда были хорошие отношения с Россией в рамках экономической и промышленной торговли, которая была крайне выгодна. Теперь страна с помощью АдГ должна вернуться к этому.
Также политик подчеркнул, что та зависимость, от которой стремился избавиться канцлер Германии Олаф Шольц никуда не делась. Однако теперь Германия, бедная на природные ископаемые, зависит от США.
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Крупалла призвал восстановить тесные отношения с Россией и возобновить поставки российской нефти по трубопроводу «Северный поток – 2».
Также политик подчеркнул, что та зависимость, от которой стремился избавиться канцлер Германии Олаф Шольц никуда не делась. Однако теперь Германия, бедная на природные ископаемые, зависит от США.
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Анастасия Чинкова