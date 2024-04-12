ЕС угрожает Германии судом из-за налога, мешающего отказу от российского газа

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ЕС готов подать в суд на ФРГ из-за налога, мешающего отказаться от российского газа, сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
Как пишет издание, речь идёт о налоге на экспорт немецкого топлива, введённый ФРГ в 2022 году после приостановки поставок энергоносителей из РФ. Это было сделано для того, чтобы покрыть расходы на его закупку у других стран.
Как заявили страны-участники ЕС, этот налог «мешает» союзу снизить зависимость от российского топлива. Их опасения разделили и в Еврокомиссии.
Представитель министерства экономики Германии, в свою очередь, заявил, что налог равномерно взимается со всех стран и не ограничивает торговлю в ЕС.
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Как заявили страны-участники ЕС, этот налог «мешает» союзу снизить зависимость от российского топлива. Их опасения разделили и в Еврокомиссии.
Представитель министерства экономики Германии, в свою очередь, заявил, что налог равномерно взимается со всех стран и не ограничивает торговлю в ЕС.
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Алёна Самарева