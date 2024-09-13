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«Немыслимые нарушения»: Молдавия затеяла масштабную аферу против России

Аналитик Гривач: цены на газ в Молдавии сильно выросли из-за действий Кишинёва
13 сентября 2024, 12:00
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Власти Молдавии продолжают отрицать долг перед «Газпромом», несмотря на продление контракта с Россией и продолжение поставок российского газа. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что власти страны потребовали провести аудит и проверить сумму платежей за всё время для подтверждение наличия долга. В результате компании-эксперты из Норвегии и Британии пришли к выводу, что большая часть суммы не может быть взыскана в связи с истечением срока давности. Молдавия, в свою очередь, заявила о готовности выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с агентством заявил, что Молдавия в данном вопросе повела себя «нечистоплотно», поэтому проведение конструктивных переговоров под большим вопросом.



По его словам, аудит долга был проведён с многочисленными нарушениями, а «Газпром» его не акцептовал, поскольку по-прежнему ждёт погашения долга.

Согласно заключённому ранее контракту, «Газпром» должен был прекратить поставку газа. Однако экспорт в размере 5,7 миллионов кубометров в день продолжается, прежде всего в Приднестровье.

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#молдавия
#россия
#газпром
#экспорт
#цены
#долги
Производство сливочного масла в Подмосковье за год нарастили на 16%
12 сентября 2024, 21:26

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производители Московской области за семь месяцев 2024 года выпустили 6,9 тыс. тонн сливочного масла и масляных паст. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Среди ведущих предприятий по производству сливочного масла в Подмосковье там назвали АО «Озерецкий молочный комбинат» из Дмитровского городского округа, выпускающий продукцию под брендами «Экомилк», «Экомилк Соло», «Сливочное масло Ромб», «Альпийская коровка» и «Деревенское подворье»; «Завод стерилизованного молока «Можайский» и ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» в Дмитровском округе.

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#продовольствие
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Доцент Щербаченко спрогнозировал подорожание бензина в октябре
12 сентября 2024, 19:32

Фото: iStock/kckate16

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что в октябре стоит ожидать подорожание бензина на 1 рубль в России.
«Тёплая погода в сентябре может поддерживать высокий уровень спроса на бензин, что, в свою очередь, способствует росту цен. Если в октябре погода ухудшится и спрос снизится, это может сдержать дальнейший рост цен. Сетевые заправки могут немного «придерживать» повышение цен, чтобы сохранить клиентскую базу», — добавил в беседе с Газета.ру Щербаченко.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков говорил о том, как именно автозаправки могут обманывать владельцев машин с бензином. По его словам, возможна подмена одного вида топлива другим.

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#бензин
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#топливо
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В Павловском Посаде запустили новое производство фасадной плитки
12 сентября 2024, 18:22

Фото: iStock / ronstik

Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов посетил ООО «Один» в Павловском Посаде. Вместе с руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Московской области Маргаритой Смирновой он познакомился с процессом производства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Компания специализируется на производстве фасадной клинкерной плитки. Она является микробизнесом и только набирает обороты на рынке. Использование искусственного камня различных расцветок и фактур позволяет заменить пластиковые панели в обшивке зданий. Технология производства делает продукцию не только красивой, но и практичной. Термопанели сохраняют тепло, в том числе и при минусовых температурах.
«В планах руководства – выйти на существенно больший объём производства и продажи своей продукции уже в следующем году. Ознакомил директора предприятия с существующими мерами поддержки для бизнеса и пожелал успехов в достижении поставленных целей», – сказал Ефанов.
Как отметили в администрации, компания только запустила производство, однако уже успела выпустить пять коллекций клинкерной плитки.

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#павловский посад
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#производство
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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В России утвердили список продукции с обязательным использованием вторсырья
12 сентября 2024, 17:38

Фото: iStock/Nordroden

Перечень продукции, в производстве которой обаятельно должно использоваться вторичное сырьё, утвердило правительство России, определена также минимальная доля вторсырья, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
В частности, вторсырьё обязательно должно использоваться при производстве цемента, при этом его минимальная доля составляет 6% от общего объёма сырья. При производстве ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрокартона доля вторсырья должна составлять не менее 30%, в топливных древесных гранулах — не менее 98%, а в древесной муке — не менее 98%.

Всего в перечень вошло 12 видов продукции.

Кроме того, обязательное использование вторсырья прописано для четырёх видов работ и услуг, в том числе — в дорожном строительстве, рекультивации земель и консервации горных выработок.

Распоряжение об обязательном использовании вторсырья вступит в силу с 1 января 2025 года. Документ размещён на портале правительства РФ.

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#экология
#вторсырьё
#россия
#производство
#производители
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Экономист Беляев объяснил, почему россияне не откажутся от наличных
Экономист Беляев: Россияне не откажутся от наличных средств из-за психологии
12 сентября 2024, 17:35

Фото: iStock/chekat

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что россияне не станут отказываться от наличных денег из-за психологического фактора.
«Сфера налично-денежного обращения больше относится к потребительскому сегменту, а он связан не только с экономикой, но и с психологией. Психология человека, особенно в какие-то тревожные времена, требует, чтобы такая значимая для людей субстанция, как деньги, была в том числе и осязаемой, материальной, чтобы это были не какие-то эфемерные малопонятные транзакции в виртуальной сфере, а чтобы их можно было потрогать», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляев.

Он добавил, что этот же фактор доказывает и всё возрастающий интерес людей к золоту несмотря на прогнозы великих учёных, экономистов и мыслителей о том, что оно потеряет свою актуальность.

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#банк
#банк россии
#психология
#рф
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В Дубне на подмосковный грант создали VR-систему обучения управлению дронами
12 сентября 2024, 14:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье создана VR-система обучения управлению беспилотниками RuSky, воссоздающая рабочее место оператора БПЛА. Идею разработали и воплотили в компании «Икс Ред Групп», работающей в ОЭЗ «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Для реализации проекта компания получила грант правительства региона в сферах науки, технологий, техники и инноваций на 10 млн рублей.
«На счету «Икс Ред Групп» немало инновационных решений. Так, её разработчики создали хирургический VR-тренажёр, помогающий обучать будущих специалистов, прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей, мобильные игры и многие другое. VR-система для обучения управлению беспилотными аппаратами стала одной из пяти получателей гранта в этом году», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Теперь разработку компании представят на Международном форуме особых экономических зон, который пройдёт 3-4 октября на территории ОЭЗ «Дубна».

Симулятор предназначен для обучения операторов дронов различного типа базовым навыкам взаимодействия с наземными, подводными и воздушными беспилотниками. Тренажёр предлагает большой выбор настроек. Можно также задать различные погодные условия, время суток и окружение. Как рассказали в ООО «Икс Ред Групп», симулятор работает с любыми видами контроллеров, пультов и джойстиков.

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#подмосковье
#московская область
#дубна
#оэз дубна
#беспилотник
#бпла
#дрон
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В Подмосковье запустят производство инсулиновых помп для детей с диабетом
12 сентября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство детских инсулиновых помп и биосенсоров для мониторинга уровня сахара в крови запустит на территории Московской области компания «Диаконт», регистрационное удостоверение от Росздравнадзора уже получено, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инсулиновые помпы, производство которых в ближайшее время запустят на предприятии, предназначены в первую очередь для детей с сахарным диабетом. Устройство прикрепляется к телу и позволяет вести обычный образ жизни: помпа самостоятельно определяет уровень сахара в крови и при необходимости вводит нужную дозу инсулина», — пояснила зампред правительства региона — глава областного министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что запуск цеха по производству инсулиновых помп для детей является одним из этапов большого проекта по производству медицинских изделий для людей с диабетом. Общий объём инвестиций в проект составляет один миллиард рублей.

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#производство
#медицина
#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
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Банк России предложил ввести широкое обращение цифрового рубля с 1 июля 2025
12 сентября 2024, 13:39

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России предложил Минфину ввести широкое обращение цифрового рубля в РФ с 1 июля 2025. Соответствующее предложение ЦБ опубликовал на своем официальном сайте. К указанной дате основные российские банки должны будут дать своим клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем — открывать и пополнять счет, переводить средства и принимать этот вид валюты.
Отмечается, что другим банкам дадут время на модернизацию системы до 1 июля 2026 года, остальным кредитным фирмам — до 1 июля 2027 года.
«Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП», — поясняется в документе.
Ранее Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Отмечалось, что такое решение было принято в связи с действующими против России санкционными ограничениями, запрещающими отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада.

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#банк
#оплата
#ограничения
#банк россии
#экономика
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На заводе по производству ДСП в Электрогорске запустят электрофильтр от пыли
12 сентября 2024, 11:23

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Электрофильтр для очистки газов от частиц пыли готовят к запуску на заводе по производству ДСП компании «Ультрадекор» в Электрогорске, новое оборудование для защиты окружающей среды подключают в рамках третьего этапа строительства предприятия, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Площадь здания фильтрации составляет 140 квадратных метров. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, завершаются работы по благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Отмечается, что воздух от пыли будет очищать с помощью мокрого электрофильтра (WESP) производительностью 540 тысяч кубических метров в час.

Кроме того, на территории предприятия «Ульрадекор» ведётся строительство здания рециклинга и здания для производства плит МДФ, а также расширение одного из складов.

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#электрогорск
#павловский посад
#строительство
#производство
#экология
#главгосстройнадзор мо
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