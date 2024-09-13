«Немыслимые нарушения»: Молдавия затеяла масштабную аферу против России

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Власти Молдавии продолжают отрицать долг перед «Газпромом», несмотря на продление контракта с Россией и продолжение поставок российского газа. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что власти страны потребовали провести аудит и проверить сумму платежей за всё время для подтверждение наличия долга. В результате компании-эксперты из Норвегии и Британии пришли к выводу, что большая часть суммы не может быть взыскана в связи с истечением срока давности. Молдавия, в свою очередь, заявила о готовности выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с агентством заявил, что Молдавия в данном вопросе повела себя «нечистоплотно», поэтому проведение конструктивных переговоров под большим вопросом.
По его словам, аудит долга был проведён с многочисленными нарушениями, а «Газпром» его не акцептовал, поскольку по-прежнему ждёт погашения долга.
Согласно заключённому ранее контракту, «Газпром» должен был прекратить поставку газа. Однако экспорт в размере 5,7 миллионов кубометров в день продолжается, прежде всего в Приднестровье.
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Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с агентством заявил, что Молдавия в данном вопросе повела себя «нечистоплотно», поэтому проведение конструктивных переговоров под большим вопросом.
По его словам, аудит долга был проведён с многочисленными нарушениями, а «Газпром» его не акцептовал, поскольку по-прежнему ждёт погашения долга.
Согласно заключённому ранее контракту, «Газпром» должен был прекратить поставку газа. Однако экспорт в размере 5,7 миллионов кубометров в день продолжается, прежде всего в Приднестровье.
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Анастасия Чинкова