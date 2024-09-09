Молдавия направила запрос в «Газпром» о транзите газа в обход Украины

Фото: iStock/MikeMareen
Власти Молдавии направили в «Газпром» запрос о возможности использования альтернативного маршрута поставок газа из-за нестабильности транзита через территорию Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов в эфире телеканала TV-8.
Он подчеркнул, что молдавские власти обеспокоены ситуацией с газокомпрессорной станции «Суджа», которая остаётся под контролем Украины. В настоящее время не имеется предпосылок для прекращения поставок газа даже при истечении текущих контрактов или аварии на станции. Однако альтернативные пути поставки топлива властями рассматриваются.
Парликов сообщил, что власти Молдавии и компания «Молдовагаз» уже направили соответствующие запросы в «Газпром», чтобы рассмотреть альтернативные пути, в том числе через территорию Турции.
Однако министр отметил, что всё-таки предпочтение отдаётся первоначальному пути топлива, поскольку транспортировка газа через Турцию значительно удлинит маршрут и увеличит стоимость доставки.
Читайте также:
Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за сообщений о базе F-16
Власти Молдавии объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата
Экс-премьер Кику: Молдавия стала логистическим хабом для военных самолётов
Парликов сообщил, что власти Молдавии и компания «Молдовагаз» уже направили соответствующие запросы в «Газпром», чтобы рассмотреть альтернативные пути, в том числе через территорию Турции.
Однако министр отметил, что всё-таки предпочтение отдаётся первоначальному пути топлива, поскольку транспортировка газа через Турцию значительно удлинит маршрут и увеличит стоимость доставки.
Читайте также:
Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за сообщений о базе F-16
Власти Молдавии объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата
Экс-премьер Кику: Молдавия стала логистическим хабом для военных самолётов
Анастасия Чинкова