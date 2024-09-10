Власти Молдавии подозревают местную православную церковь в связях с Россией

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Власти Молдавии обвиняют православную церковь страны в связях с Россией, называя это угрозой нацбезопасности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления президента страны Майи Санду и других политиков.
В своём недавнем обращении глава государства призвала священников сторониться политики и сосредоточиться на продвижении православия. Это заявление она сделала после паломнической поездки молдавских клириков в Москву в августе.
При этом ряд молдавских СМИ, связанных со структурами власти, сообщил, что священнослужителям в России якобы вручили банковские карты, на которые будут приходить средства за информационную политику против Санду и референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз. А само паломничество, по их данным, якобы финансировал лидер оппозиционного блока Молдавии «Победа» Илан Шор.
В ответ на это синод Молдавской православной церкви призвал власти страны не оказывать давление на духовенство.
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При этом ряд молдавских СМИ, связанных со структурами власти, сообщил, что священнослужителям в России якобы вручили банковские карты, на которые будут приходить средства за информационную политику против Санду и референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз. А само паломничество, по их данным, якобы финансировал лидер оппозиционного блока Молдавии «Победа» Илан Шор.
В ответ на это синод Молдавской православной церкви призвал власти страны не оказывать давление на духовенство.
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Анастасия Чинкова