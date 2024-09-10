Полиция Молдавии обвинила местную оппозицию в связи с российским «Промсвязьбанком»

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Полиция Молдавии провела обыски у оппозиционных сил, подозревая их якобы в незаконном получении денежных средств от российского «Промсвязьбанка». Об этом сообщила пресс-служба местных правоохранительных органов.
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Анастасия Чинкова