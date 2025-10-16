Nestle сократит 16 тысяч сотрудников ради оптимизации расходов

16 октября 2025, 10:58

Фото: iStock/id-art

Швейцарская компания Nestle объявила о планах уволить 16 тысяч сотрудников по всему миру в рамках программы по снижению издержек. Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации.





По словам генерального директора Nestle Филиппа Навратила, к 2027 году компания сократит 12 тысяч специалистов по работе с клиентами, что позволит сэкономить около одного миллиарда швейцарских франков (примерно 1,2 млрд долларов).



Еще четыре тысячи человек потеряют работу на производстве и в логистике для повышения эффективности поставок.





«Мир меняется, и Nestle нужно меняться еще быстрее. Это подразумевает принятие сложных, но необходимых решений по сокращению численности персонала в течение следующих двух лет», — отметил Навратил.