Bild: В ЕС намерены запретить сигареты с фильтром и электронные табачные изделия
Евросоюз планирует запретить сигареты с фильтром и электронные табачные изделия, известные как вейпы. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на проект решения Совета ЕС, который обсудят на заседании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Документ утверждает, что запрет на производство, импорт и продажу сигарет с фильтрами поможет сократить потребление табака. В Германии 95 процентов сигарет имеют фильтры, поэтому такое решение фактически может означать полный запрет на эти изделия.
ЕС также рассматривает ограничения на продажу табачной продукции в магазинах, автозаправках и киосках. Переговоры по этому проекту запланированы на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре.
Совместная позиция стран ЕС все еще находится на стадии согласования, но изменения могут серьезно повлиять на рынок табачной продукции в Европе.
Читайте также: