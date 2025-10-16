Bild: В ЕС намерены запретить сигареты с фильтром и электронные табачные изделия

16 октября 2025, 08:58

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Евросоюз планирует запретить сигареты с фильтром и электронные табачные изделия, известные как вейпы. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на проект решения Совета ЕС, который обсудят на заседании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).