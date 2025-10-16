Авто у пьяных водителей будут забирать вне зависимости от финансового положения
Третий кассационный суд общей юрисдикции принял важное решение, позволяющее изымать автомобили у пьяных водителей, независимо от их финансового положения. Об этом пишет РИА Новости.
Суд рассмотрел случай, когда водитель дважды попался за рулем в нетрезвом состоянии. На первый раз он получил административное наказание, но на второй раз дело дошло до уголовного.
Суд назначил 240 часов обязательных работ и лишил водителя прав на два года. Кроме того, автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 конфисковали в пользу государства. Водитель попытался вернуть свою машину через кассацию, но не добился успеха.
Конфискация возможна при выполнении двух условий: автомобиль принадлежит осужденному, и он использовал его во время совершения правонарушения. Теперь каждый пьяный водитель рискует потерять свой транспорт.
