Россияне стали чаще пользоваться доставкой «по клику»

16 октября 2025, 10:17

Фото: istockphoto / Tevarak

Жители России всё активнее оформляют заказы «по клику» на маркетплейсе «Мегамаркет», сообщили в пресс-службе компании «Москве 24».





За девять месяцев 2025 года доля таких заказов выросла на 13% и достигла 36,4% от общего объёма. Наиболее популярными категориями стали «Электроника» и «Строительство и ремонт» — особенно наборы инструментов. Также пользователи чаще заказывают подсолнечное масло, консервированного тунца и сим-карты.



Покупки чаще оформляют в обед — с 13:00 до 16:00 — или утром, с 07:00 до 09:00. Женщины совершают около 60% заказов, предпочитая товары повседневного спроса, мужчины (40%) чаще выбирают электронику. Самыми активными остаются покупатели 35–44 лет.

«Экспресс-доставка превращается из опции в норму. Клиенты хотят получать все — от смартфона до набора инструментов — в тот же день, когда оформили заказ», — подчеркнул директор направления развития логистических решений в «Мегамаркете» Евгений Малышев.