Newsweek: компании США стали лидерами среди иностранных налогоплательщиков в РФ

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Компании из США заняли первое место в списке иностранных налогоплательщиков на территории России. Об этом пишет Newsweek.
«Этот налоговый взнос делает США крупнейшим плательщиком налогов на иностранную прибыль в Россию» — пишут в издании.
На момент 2023 года компании из США выплатили 1,2 миллиарда долларов налогов в казну РФ. По данным Йельской школы менеджмента на территории России свою работу продолжают 123 крупных американских компании. Согласно исследованию института KSE, этот показатель равен порядка 328 организациям.
Наибольшие же налоги выплатила компания Philip Morris International. Табачная корпорация заплатила РФ 220 миллионов долларов. Также PepsiCo и Mars внесли в государственную казну свыше 135 и 99 миллионов долларов соответственно.
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