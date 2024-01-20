Нобелевский лауреат Кругман предрёк Китаю эпоху застоя

Фото: istockphoto/liulolo
В Китае уже наметились признаки эпохи застоя.
Такой прогноз сделал американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, сообщает The New York Times. По данным эксперта, вопреки ожидаемому экономическому буму после снятия коронавирусных ограничений Пекин начал отставать почти по всем показателям, за исключением ВВП, который вырос на 5,2%.
По словам Кругмана, в КНР зафиксировали дефляцию по японскому сценарию 1980-х годов и высокий уровень безработицы, который установился среди молодежи.
Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил о положительном влиянии налогового периода на курс рубля, хотя пик фискальных платежей приходится на 29 января. Сообщается, что многие экспортеры для этих целей могут раньше активизировать продажу иностранной валюты. Одним из стимулов к такому решению могут выступать опасения, что к концу месяца курс зарубежной валюты к рублю будет ниже, учитывая тенденцию последних недель.
Читайте также:
Песков: Россия больше не ведёт разговоров о зерновой сделке
Экономист Беляев усомнился в конфискации российских активов США
Финансист Бабин: Налоговый период оказывает позитивное влияние на курс рубля
По словам Кругмана, в КНР зафиксировали дефляцию по японскому сценарию 1980-х годов и высокий уровень безработицы, который установился среди молодежи.
«Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — говорит Кругман.По его предположениям, среди причин такого развития ситуации— подавление частной инициативы, «финансовые репрессии» и довольно слабая систему социальной защиты, заставляющая семьи копить на непредвиденные случаи.
Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил о положительном влиянии налогового периода на курс рубля, хотя пик фискальных платежей приходится на 29 января. Сообщается, что многие экспортеры для этих целей могут раньше активизировать продажу иностранной валюты. Одним из стимулов к такому решению могут выступать опасения, что к концу месяца курс зарубежной валюты к рублю будет ниже, учитывая тенденцию последних недель.
Читайте также:
Песков: Россия больше не ведёт разговоров о зерновой сделке
Экономист Беляев усомнился в конфискации российских активов США
Финансист Бабин: Налоговый период оказывает позитивное влияние на курс рубля
Мария Фирсова