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Песков: Россия больше не ведёт разговоров о зерновой сделке

19 января 2024, 19:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российская сторона больше не ведёт никаких разговоров о зерновой сделке. Никаких оснований для её возобновления просто нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что во время действия сделки никакие её условия не были выполнены в той части, которая касалась интересов России. Поэтому никаких дискуссий по поводу её возобновления в настоящее время не ведётся.

Что касается других путей и способов экспорта украинского зерна, то все они сопряжены с немалыми рисками и те, кто этим занимается, должны отдавать себе отчёт в степени рискованности этого предприятия, подчеркнул представитель Кремля. Это сейчас больше должно касаться страховых компаний, коммерческих судовладельцев, которые этим занимаются, заключил Песков.

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#сделки
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#предприятия
#рф
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Экономист Беляев усомнился в конфискации российских активов США
19 января 2024, 18:38

Фото: istockphoto.com/Oksana Starostina

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что российские активы, вероятнее всего, конфискованы США не будут, поскольку такие меры могут оказаться пагубными для самих Штатов.
«Если они введут эту статью, то она будет действовать во взаимоотношениях в глобальном порядке, и тогда то же самое может быть применено к любой стране со ссылкой на какой-то предлог, допустим, «недружественная» или «недемократическая» и т.д. Предлог можно будет найти какой угодно, в том числе по отношению к США. Там это прекрасно понимают, поэтому весь этот вопрос буксует уже в течение двух лет или трёх лет, и никак не могут найти никакого решения, и вряд ли оно будет найдено», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Беляев.

Он напомнил, что сейчас российские активы заморожены, однако без согласия РФ распорядиться ими никто не может.

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#сша
#активы
#рф
#политика
#экономика
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Финансист Бабин: Налоговый период оказывает позитивное влияние на курс рубль
19 января 2024, 17:22

Фото: istockphoto.com/Larisa Rudenko

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил о положительном влиянии налогового периода на курс рубля.
«Хотя пик фискальных платежей приходится на 29 января, многие экспортеры для этих целей могут раньше активизировать продажу иностранной валюты. Одним из стимулов к такому решению могут выступать опасения, что к концу месяца курс зарубежной валюты к рублю будет ниже, учитывая тенденцию последних недель», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Ранее экономист Денис Ракша высказывал мнение о том, что в этом году курс доллара на уровне 120-200 рублей можно не ожидать. Он также отмечал, что валютный рынок в России управляем государством, а ожидаемый уровень доллара в среднем – 90,1 рубля.

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#рынок
#курс
#экономика
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Украина скатилась к катастрофическому уровню бедности 2002 года
Эксперт Черенько: уровень бедности Украины достиг уровня 2002 года
19 января 2024, 16:47

Фото: iStock/ValleraTo

Украина скатилась до уровня бедности 2002 года. Об этом в интервью изданию РБК-Украина сообщила глава отдела исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.
По её словам, за 2022 год Украина с уровня бедности в 40% скатилась до 60%, которые наблюдались в 2002 году.

Черенько подчеркнула, что показатель в 50% уже считается крайне опасным, поэтому появившиеся 60% стали очень опасным сигналом.

Экс-глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что в прошлом году более половины населения Украины оказались за чертой бедности.

Ранее Financial Times сообщало, что при остановке помощи от западных союзников Украина может столкнуться с рядом проблем. Экономическая ситуация придёт в упадок, в результате чего рядовые украинцы могут остаться без пенсий и зарплат.

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#украина
#экономика
#финансы
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Подмосковные экспортеры могут поучаствовать в двух международных выставках в Узбекистане
19 января 2024, 16:18

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Экспортеры Подмосковья смогут представить свою продукцию в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Экспортеры Московской области могут поучаствовать в выставке «Строительство — UzBuild 2024» и «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2024».

«Компании МСП могут стать участниками 25-й Юбилейной Международной выставки «Строительство» и 23-й Международной Выставки «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства». Мероприятия пройдут при официальной поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан, Ассоциации «Узпромстройматериалы» и АО Республиканской Специализированной Лизинговой компании «QurilishMashLizing», — поделились в министерстве.

Стоит подчеркнуть, что в рамках выставок вся продукция Московской области будет в рамках коллективного стенда региона.

Подробности участия в выставке можно найти на официальном сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области.

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#строительство
#продукты
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#мсп
#узбекистан
#выставки
#подмосковье
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В подмосковной деревне Пирогово открыли новый сетевой магазин
19 января 2024, 15:10

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Магазин торговой сети «Лента» открылся деревне Пирогово городского округа Мытищи в пятницу, 19 января, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Площадь магазина нового формата «СуперЛента» составляет около 600 квадратных метров, для покупателей работает семь касс, четыре из которых — кассы самообслуживания. В ассортименте магазина насчитывается более 6 тысяч 700 товаров», — отмечается в сообщении.

Новый магазин расположен по адресу: деревня Пирогово, Совхозная улица, строение 39. Рядом обустроена парковка на 25 машин. Магазин открыт с восьми утра до 23:00.

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Экономист Твердохлеб заявил об активном развивающемся характере РФ
19 января 2024, 14:50

Фото: istockphoto.com/Egor Maltsev

Доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб заявил, что в экономической сфере нашей страны нет перегрева.
Специалист отметил, что экономика России несмотря не на что действительно активно развивается.

«В 2022-2023 годах были определённые инфляционные риски, и их удалось купировать. Действительно, росла ключевая ставка. Но при этом рос объём кредитования, причём кредитования не только физических, но и юридических лиц. Даже несмотря на сдерживающие факторы, экономика предъявляла спрос на кредитные ресурсы, а это один из критериев, по которым можно определить, что ситуация в экономике действительно носит активный развивающийся характер», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Твердохлеб.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов прогнозировал курс доллара в диапазоне 87-91 рублей.

«Торговые диапазоны на следующую неделю: доллар — 87,45-91,8 рубля. Если рост котировок продолжится, то с приближением пика налоговых выплат коридор сузится до 88-90,5 рубля, евро — 94,8-98,3 рубля», — прокомментировал в беседе с RT Твердохлеб.
Ранее экономист Денис Ракша высказывал мнение о том, что в этом году курс доллара на уровне 120-200 рублей можно не ожидать.

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#экономика
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#активы
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В Подмосковье разрешение на открытие рынка можно получить за 18 дней
19 января 2024, 14:16

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Получить разрешение на организацию рынка в Подмосковье теперь можно за 18 дней на региональном портале госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для подмосковных предпринимателей упростили порядок и процедуру получения разрешения на организацию розничного рынка.

«Для управляющих рынками компаний, осуществляющих деятельность на территории региона, мы перевели процедуру получения разрешения на право организации розничного рынка полностью в электронный вид. Сократили сроки до 18 дней. <…> Сейчас полностью исключена необходимость предоставления документов через МФЦ», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что вся информация об услуге находится на региональном портале госуслуг в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения».

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Разработанный в Подмосковье уникальный бинт используют в зоне СВО
19 января 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Разработка подмосковной компании в области медицины нашла широкое применение в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Один из поставщиков медицинских материалов в зону СВО – компания «Гербарион» из городского округа Богородский. Она направляет на передовую и в госпитали эластичные бинты собственного производства.
«Предприятие выпускает уникальный продукт – фиксирующий эластичный бинт. Этот перевязочный материал значительно превосходит по практическим свойствам марлевые бинты. Края повязки не рассыпаются, а высокая плотность полотна обеспечивает хорошее прилегание», – говорится в сообщении.
В 2021 году за эту разработку «Гербарион» получил премию губернатора Московской области за коммерциализацию научных и научно-технических результатов. Сегодня этот продукт широко используется в российских лечебных учреждениях.

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Подмосковные бизнесмены могут подать заявку на получение поддержки
19 января 2024, 14:05

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

«100% Подмосковье» продолжает прием заявок от бизнеса на получение поддержки. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Онлайн-сервиса «100% Подмосковье» направлен на поддержку производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг.

«В рамках программы мы уже провели в регионе два форума, отличительной чертой которых стали выставки-ярмарки, где подмосковный бизнес смог представить себя. Такой формат позволил продемонстрировать более 11 тысячам посетителей разнообразие региональных брендов, оригинальность и качество продукции <…>», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что участники могут получить софинансирование своих затрат на инжиниринговые услуги и бесплатно участвовать со своей продукцией на форумах «100% Подмосковье».

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