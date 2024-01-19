Песков: Россия больше не ведёт разговоров о зерновой сделке

Фото: сайт Кремля
Российская сторона больше не ведёт никаких разговоров о зерновой сделке. Никаких оснований для её возобновления просто нет.
Что касается других путей и способов экспорта украинского зерна, то все они сопряжены с немалыми рисками и те, кто этим занимается, должны отдавать себе отчёт в степени рискованности этого предприятия, подчеркнул представитель Кремля. Это сейчас больше должно касаться страховых компаний, коммерческих судовладельцев, которые этим занимаются, заключил Песков.
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