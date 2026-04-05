05 апреля 2026, 12:56

ТАСС: Номинальные зарплаты в России выросли в пять раз с 2010 года

По данным статистической службы, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в РФ увеличилась в пять раз по сравнению с 2010 годом, когда показатель составлял около 21 тыс. рублей. Как пишет ТАСС, в 2025 году, согласно информации Росстата, средняя зарплата достигла 100 тыс. рублей.





Трехкратный рост зафиксировали и по сравнению с 2015 годом. За десять лет зарплата выросла с 34 тыс. до 100 тыс. рублей.



Анализ внутригодовой динамики показывает стабильный рост с небольшим спадом в летне-осенний период. Максимальные значения традиционно приходятся на четвертый квартал, особенно на декабрь. Эксперты связывают это с досрочными выплатами перед новогодними праздниками и годовыми премиями.



Заведующая кафедрой национальной и мировой экономики Института социально-экономических наук РГГУ Марина Шамсутдинова отметила, что номинальный рост не отражает реальной покупательной способности из-за инфляции. По ее словам, реально располагаемые доходы населения выросли значительно скромнее — на 8,2% в 2024 году и на 7,4% по итогам 2025 года.



