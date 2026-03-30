Стало известно, какие зарплаты предлагают соискателям в Татарстане

Работодатели Татарстана предлагают токарям и монтажникам до 93 тысяч рублей
Стало известно, что наибольший уровень дохода работодатели Татарстана предлагают соискателям на производстве и в строительстве.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Центра занятости населения республики, в промышленности компании активно нанимают токарей и наладчиков оборудования (91–92 тысячи рублей), операторов станков (85,9 тысячи рублей), фрезеровщиков (81,9 тысячи рублей) и электромонтёров (81,4 тысячи рублей).
«На стройках республики ждут монтажников и электрогазосварщиков (до 92,9 тыс. рублей), инженеров (89,8 тыс. рублей) и изолировщиков (85 тыс. рублей)», — добавили представители ЦЗН.В транспортной сфере предприятия требуют электриков (82,5 тысячи рублей) и водителей (80 тысяч рублей). В бюджетной сфере наблюдается высокая потребность во врачах (91 тысяча рублей), педагогах (50,5 тысячи рублей) и в младшем медицинском персонале (от 38,9 тысячи рублей).