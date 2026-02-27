Зарплаты шаурмистов в Москве взлетели до 150 тысяч рублей и побили рекорд
В Москве зарплата шаурмистов в точках с высокой проходимостью может достигать 150 тысяч рублей в месяц. За год предложения работодателей выросли примерно на 15 процентов.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко, итоговый доход зависит от графика и объема обязанностей. В заведениях с большим потоком клиентов сотрудник нередко совмещает функции повара, кассира и администратора. В таком случае средняя зарплата составляет около 150 тысяч рублей. При стандартном графике и базовом наборе задач доход в среднем достигает 80 тысяч рублей.
По словам эксперта, в столице сохраняется устойчивый спрос на персонал в сфере фастфуда. Работодатели конкурируют за сотрудников и повышают уровень оплаты труда. Сейчас в индустрии гостеприимства Москвы открыто более 33 тысяч вакансий, среди наиболее востребованных — повара, администраторы, пекари, бариста и официанты.
Читайте также: