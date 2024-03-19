Фото: iStock/syahrir maulana
Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций, соответствующий двенадцатому и тринадцатому пакетам санкций Евросоюза, но с рядом изменений. Об этом сообщает МИД Норвегии.
Отмечается, что Норвегия присоединилась ко всем пакетам ЕС против России, но с некоторыми национальными изменениями.
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что целями пакетов санкций Евросоюза было введение дальнего запрета на импорт и экспорт в отношении России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.
Новые санкции против России вступят в силу 19 марта.
Напомним, что в настоящее время Евросоюз работает уже над 14-м пакетом антироссийских санкций.
Читайте также:
Стало известно, что войдёт в новый пакет антироссийских санкций ЕС
Норвегия выделит Украине 153 млн долларов на боеприпасы
Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что целями пакетов санкций Евросоюза было введение дальнего запрета на импорт и экспорт в отношении России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.
Напомним, что в настоящее время Евросоюз работает уже над 14-м пакетом антироссийских санкций.
Читайте также:
Стало известно, что войдёт в новый пакет антироссийских санкций ЕС
Норвегия выделит Украине 153 млн долларов на боеприпасы
Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции
Анастасия Чинкова