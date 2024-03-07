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Норвегия выделит Украине 153 млн долларов на боеприпасы

07 марта 2024, 19:02
Фото: iStock/Freja Solberg

Фото: iStock/Freja Solberg

Норвегия выделяет значительные средства на поддержку Украины в её конфликте с Россией. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о выделении 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллионов долларов) для закупки боеприпасов и дальнейшей передачи их для Украины.
Инициатива Осло осуществляется через третьи страны и возглавляет её Чехия, пишет Reuters.

«Украина срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов (для ведения конфликта с РФ)», — цитирует агентство заявление Стёре, сделанное в четверг.

Ранее Германия заявила, что Норвегия присоединилась к международной коалиции, которая поставляет Украине средства противовоздушной и противоракетной обороны. Однако, Россия выразила свое недовольство поставками вооружений Украине и направила ноту странам НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для военных России.

Ситуация вокруг поставок оружия на Украину вызывает напряженность между странами НАТО и Россией. Российское Министерство иностранных дел заявляет, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя Киеву оружие и боеприпасы

6 марта министр иностранных дел Судана Али ас-Садек Али опроверг слухи о поставках оружия Украине. Ранее издание Wall Street Journal написало, что главнокомандующий вооруженных сил Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан негласно поставляет Киеву оружие и боеприпасы после начала СВО.

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Mash: Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Белгородской области
07 марта 2024, 19:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинская ДРГ пыталась прорваться через границу в районе села Козинка Белгородской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, диверсионно-разведывательная группа Вооружённых сил Украины напала на российских сапёров, которые работали в этом районе.

В результате, диверсанты были оттеснены от российской границы силами пограничников. Предварительно, двое украинских военнослужащих погибли.

Напомним, в январе 2024 года украинская ДРГ в составе 20 человек пыталась проникнуть на территорию РФ со стороны другого региона — Брянской области. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».

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#белгород
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В МО РФ рассказали, как танкисты уничтожают позиции ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны: танкисты уничтожают опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении
07 марта 2024, 19:36

Фото: iStock/Anna_Anikina

Танкисты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожают позиции миномётов и опорные пункты украинской армии на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что они получили координаты целей, по которым наносят удары. Танки прибывают на заранее подготовленные огневые позиции, проводят ряд выстрелов и на высокой скорости перемещаются на другие точки ведения огня.

Танкисты, работая по навесной траектории, с высокой точность поражают цели из модернизированной 125-мм гладкоствольной пушки 2А45М5. Таким образом они могут поражать цели на расстоянии до 12 километров.

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#спецоперация
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В зоне СВО погиб двукратный чемпион России по мини-футболу Москаленко
07 марта 2024, 18:29

Фото: iStock/trofimich

В зоне проведения специальной военной операции погиб двукратный чемпион России по мини-футболу и бывший игрок сборной Вячеслав Москаленко. Об этом сообщили в Ассоциации мини-футбола России.
Москаленко было 43 года. Известно, что мужчина принимал участие в боевых действиях по защите Донбасса. Подробностей его гибели не приводится.

Спортсмен за свою карьеру выступал в том числе за «Динамо» и «Спартак». За сборную России он сыграл 19 игр.

Ранее сообщалось, что в зоне украинского конфликта российский военнослужащий с позывным Мангуст чудом спасся благодаря своему паспорту. Осколок кассетного боеприпаса, попавший в его грудь, остановился в нагрудном кармане, где лежал документа, сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

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Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Козинка
Гладков: местный житель пострадал при обстреле белгородского села Козинка
07 марта 2024, 18:13

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Мирный житель получил ранение при обстреле с украинской стороны села Козинка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

При этом губернатор уточнил, что госпитализация мужчине не понадобилась.

Кроме того, в результате вражеской атаки поврежден сарай в частном жилом домовладении. Специалисты продолжат обход, когда будет светло.

2 марта Гладков также сообщал, что село Новая Таволжанка в Шебекинском районе попало под миномётный обстрел. Взрывами и осколками повреждены шесть частных домовладений. Также пострадали два припаркованных автомобиля.

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Украинский БПЛА врезался в гражданский автомобиль в Горловке
Мэр Горловки Приходько: украинский БПЛА врезался в гражданское авто
07 марта 2024, 18:04

Фото: iStock/Naypong

Украинский беспилотник врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
Он рассказал, что инцидент произошёл в посёлке шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки). Беспилотник, следовавший со стороны Украины, врезался в легковой автомобиль. Люди, сидевшие в машине, успели оперативно эвакуироваться, не получив ранений.

В связи с этим случаем Приходько обратился к жителям города с призывом быть предельно внимательными и осторожными, поскольку БПЛА вооружённых формирований Украины всё чаще летают над населённым пунктом.

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#беспилотник
#украина
#россия
#автомобиль
#происшествие
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Чешский военкор рассказал об огромной проблеме украинской армии
Корреспондент Seznam zprávy Новак: проблемой ВСУ является нехватка боеприпасов
07 марта 2024, 17:21

Фото: iStock/Tomas Ragina

Корреспондент чешского издания Seznam zprávy Ян Новак раскрыл, с какой проблемой столкнулись ВСУ.
Он побывал под Авдеевкой и рассказал, что украинским военным не хватает артиллерийских боеприпасов, что стало для них огромной проблемой.

Кроме того, бойцы украинской армии обеспокоены техническими возможностями российских беспилотников. Они боятся, что при их модернизации появится функция тепловидения, что сильно усложнит действия ВСУ в ночное время.

Также Новак заявил о нехватке людей в рядах ВСУ, а также быстром обучении российских военных. По его словам, бойцы ВС РФ быстро учатся на своих ошибках и постоянно повышают свою боевую подготовку.

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#украина
#всу
#вооружение
#боеприпасы
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«Всем всё очевидно»: Медведев высказался об ударе по кортежу в Одессе
Медведев об ударе по кортежу в Одессе: Хотели бы попасть — попали бы
07 марта 2024, 16:56

Фото: Официальный сайт Кремля

Если бы у России была цель попасть по кортежу президента Украины Владимира Зеленского — он был бы уничтожен, об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
«Вот всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена – попали бы», — написал Медведев.

Так политик ответил на статью американского CNN, в которой сообщалось, что взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. В российском же Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ нанесли удар по украинскому оборонному предприятию, на котором изготавливались безэкипажные катера.

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Украинский военный рассказал, как 55 суток сидел в подвале с обморожением
07 марта 2024, 16:23

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный поблагодарил российских бойцов, взявших его в плен. Об этом сообщает Минобороны России.
Рассказывая о первых днях после мобилизации он вспомнил, как его и других мужчин привезли как заключённых без еды и воды в одну из шахт, где они ждали распределения. Некоторым дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. А троих раненных, включая и этого военного, оставили в подвале. У рассказчика было обморожение конечностей, а его товарищ получил пулевое ранение. В итоге они пробыли в подвале 55 суток.

«Меня и раненого товарища дотащили до Авдеевки и положили в заброшенном садике. Оставили нам воду и сумку с едой, пообещав забрать нас. Но так и не забрали», – рассказал пленный.
После этого они сдались в плен к российским военным, которые оказали им медицинскую помощь и накормили.

Военнопленный выразил слова благодарности российским бойцам, без которых, по его словам, они бы умерли от голода.

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#военные
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#плен
#украина
#всу
#вс рф
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Украина через Казахстан намерена получить продукцию ВПК России
РИА Новости: Киев обсуждает с Астаной вопросы по закупке продукции ОПК России
07 марта 2024, 15:07

Фото: istock / alexis84

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» ведет переговорный процесс с Казахстаном о закупках продукции российского военно-промышленного комплекса для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Как рассказал собеседник информагентства, Киеву могут передать через зарегистрированные в Астане компании комплектующие для самолетов Су-24 и МиГ-29.

Источник предположил, что у руководства Казахстана, возможно, есть «скрытые карты в игре в политику многовекторности» для сохранения равной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с Западом, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией.

Ранее СБУ представила новый морской дрон «Авдеевка» с тонной взрывчатки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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