Норвегия выделит Украине 153 млн долларов на боеприпасы

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Норвегия выделяет значительные средства на поддержку Украины в её конфликте с Россией. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о выделении 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллионов долларов) для закупки боеприпасов и дальнейшей передачи их для Украины.
Инициатива Осло осуществляется через третьи страны и возглавляет её Чехия, пишет Reuters.
Ранее Германия заявила, что Норвегия присоединилась к международной коалиции, которая поставляет Украине средства противовоздушной и противоракетной обороны. Однако, Россия выразила свое недовольство поставками вооружений Украине и направила ноту странам НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для военных России.
Ситуация вокруг поставок оружия на Украину вызывает напряженность между странами НАТО и Россией. Российское Министерство иностранных дел заявляет, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя Киеву оружие и боеприпасы
6 марта министр иностранных дел Судана Али ас-Садек Али опроверг слухи о поставках оружия Украине. Ранее издание Wall Street Journal написало, что главнокомандующий вооруженных сил Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан негласно поставляет Киеву оружие и боеприпасы после начала СВО.
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«Украина срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов (для ведения конфликта с РФ)», — цитирует агентство заявление Стёре, сделанное в четверг.
Ситуация вокруг поставок оружия на Украину вызывает напряженность между странами НАТО и Россией. Российское Министерство иностранных дел заявляет, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя Киеву оружие и боеприпасы
6 марта министр иностранных дел Судана Али ас-Садек Али опроверг слухи о поставках оружия Украине. Ранее издание Wall Street Journal написало, что главнокомандующий вооруженных сил Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан негласно поставляет Киеву оружие и боеприпасы после начала СВО.
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Сергей Калугин