Новак рассказал об объеме инвестиций в Северный Кавказ

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Инвесторы, в том числе банки, поверили в Северный Кавказ и наращивают объемы финансирования в регион. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) рассказал вице-премьер России Александр Новак.
Он отметил, что за прошлый год в южные регионы России поступило внешнее финансирование на сумму более триллиона рублей, что гораздо больше в сравнении с предыдущими периодами.
Ранее полномочный представитель президента РФ Юрий Чайка заявил, что за 2024 год объем инвестиций от частных партнеров в Северный Кавказ уже превысил сумму в половину миллиарда рублей.
Читайте также:
Россиянам рассказали о новом налоге
В Крыму рассказали о национализации наиболее крупных активов украинских олигархов
Бюджет России в январе-мае 2024 года исполнен с профицитом 560 млрд рублей
«Раньше боялись вкладывать, на это были веские причины. Банки не финансировали, здесь не присутствовали финансовые учреждения. Сегодня мы видим, что инвесторы и наши крупнейшие банки — ВТБ, Сбер, Россельхозбанк — стали активно участвовать в финансировании инвестпроектов региона», — пояснил Новак.
Ранее полномочный представитель президента РФ Юрий Чайка заявил, что за 2024 год объем инвестиций от частных партнеров в Северный Кавказ уже превысил сумму в половину миллиарда рублей.
Читайте также:
Россиянам рассказали о новом налоге
В Крыму рассказали о национализации наиболее крупных активов украинских олигархов
Бюджет России в январе-мае 2024 года исполнен с профицитом 560 млрд рублей
Олег Дикий