НОВАТЭ отправил первую в 2024 году партию СПГ по Северному морскому пути

Фото: istockphoto/Suphanat Khumsap
Компания НОВАТЭК отправила первую в нынешнем году партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути из порта Сабетта. Это следует из данных системы отслеживания судов.
Первую летнюю партию СПГ перевозит танкер Arc7 Eduard Toll, входящий в состав флота проекта «Ямал СПГ», сообщает «РБК». Навигация по Северному морскому пути в летний период может открыть путь поставкам с «Арктик СПГ-2», попавшего под американские санкции. Танкер вышел из порта Сабетта 21 июня. На момент публикации материала судно приближалось к проливу Вилькицкого между полуостровом Таймыр и островом Большевик.
Поставка СПГ с Гыданьского полуострова, где располагается проект «Арктик СПГ-2», планировалась ещё на первый квартал 2024 года, однако не была осуществлена из-за санкций США. Летняя навигация по Северному морскому пути откроет путь для поставок с этого проекта НОВАТЭК.
Читайте также:
США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ
Иностранные акционеры «Арктик СПГ 2» приостановили участие в проекте
Поставки российского СПГ во Францию в 2023 году выросли на 41%
Александр Бойцов