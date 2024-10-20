Фото: istock/Dilok Klaisataporn
США вошли в новый суперцикл, который изменит распределение финансовых потоков по всему миру. Business Insider отмечает, что нынешние финансовые механизмы дают результаты, прямо противоположные ожидаемым, что указывает на начало нового этапа в экономике США. Этот период отличается высокими ставками Федеральной резервной системы (ФРС).
Предыдущий суперцикл начался в 2008 году, когда ФРС снизила ключевую ставку до нуля, что вызвало глобальные потрясения. Доходность американских казначейских облигаций резко упала, а инвесторы столкнулись с серьезными рисками. Венчурные капиталисты вложили миллиарды в компании, такие как Juicero и WeWork, у которых не было четкого плана по получению прибыли. Низкие процентные ставки позволяли компаниям легко влезать в долги: с 2007 по 2017 год мировой корпоративный долг вырос вдвое, достигнув $66 трлн. До пандемии инфляция и рост зарплат оставались ниже 3,9%.
Старший экономист The Vanguard Group, Джош Хирт, подчеркивает, что «чрезвычайно дешевый долг» позволил компаниям расширяться и нанимать больше сотрудников, чем нужно.
Последние 15 лет экономика США характеризовалась низким спросом и маленькими процентными ставками. Теперь ситуация меняется. Business Insider прогнозирует, что новый суперцикл будет отличаться более высокими ключевыми ставками, увеличением рисков и инфляционных эффектов из-за геополитической и экономической нестабильности.
Политика национальной безопасности также будет влиять на развитие промышленности. Переход к новому суперциклу подтверждается тем, что действующие финансовые правила дают результаты, прямо противоположные ожидаемым.
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Старший экономист The Vanguard Group, Джош Хирт, подчеркивает, что «чрезвычайно дешевый долг» позволил компаниям расширяться и нанимать больше сотрудников, чем нужно.
Последние 15 лет экономика США характеризовалась низким спросом и маленькими процентными ставками. Теперь ситуация меняется. Business Insider прогнозирует, что новый суперцикл будет отличаться более высокими ключевыми ставками, увеличением рисков и инфляционных эффектов из-за геополитической и экономической нестабильности.
Политика национальной безопасности также будет влиять на развитие промышленности. Переход к новому суперциклу подтверждается тем, что действующие финансовые правила дают результаты, прямо противоположные ожидаемым.
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Лия Мурадьян