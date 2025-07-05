Загадочные криптокошельки с 2 млрд долларов «ожили» спустя 14 лет

Неизвестный переместил не тронутые 14 лет биткоины, подорожавшие до $2 млрд
Фото: iStock/dulezidar

Неизвестный осуществил операции с двумя криптовалютными кошельками, которые не трогали 14 лет и на которых скопилось более 2 млрд долларов, пишет РБК.



По нынешнему курсу (примерно 109 тыс. долларов за BTC) перевод эквивалентен 2,18 млрд долларов.

Согласно данным Blockchain.com, монеты поступили на кошельки «12tL...2me» и «1Kb...JYm» 3 апреля 2011 года, когда биткоин стоил $0,8. За 14 лет с ними не совершали никаких действий.

Уточняется, что оба перевода выполнены с разницей в 30 минут на новые адреса. Мотивация владельца неизвестна.

Екатерина Коршунова

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