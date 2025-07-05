Загадочные криптокошельки с 2 млрд долларов «ожили» спустя 14 лет

05 июля 2025, 10:53

Неизвестный переместил не тронутые 14 лет биткоины, подорожавшие до $2 млрд

Фото: iStock/dulezidar

Неизвестный осуществил операции с двумя криптовалютными кошельками, которые не трогали 14 лет и на которых скопилось более 2 млрд долларов, пишет РБК.