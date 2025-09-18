«Золотого Трампа» с биткоином установили перед Капитолием – фото
Золотую статую президента США Дональда Трампа, держащего в руке символ биткоина, установили перед Капитолием. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что четырёхметровый прижизненный памятник главе государства установили криптоинвесторы, тем самым выразив своё видение будущего цифровых валют и роли государства в финансовой политике.
По словам авторов инициативы, статуя символизирует пересечение политики и криптоиндустрии, подчеркивая важность цифровых денег в современном мире.
Инсталляция продержится всего один день, после чего её демонтируют. Что будет с памятником дальше, пока неизвестно.
