«Марш народа»: тысячи протестующих собрались в Вашингтоне на митинге против Трампа

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В центре Вашингтона тысячи протестующих собрались на акцию протеста против политики будущего президента США Дональда Трампа. По данным корреспондента РИА Новости, демонстранты держат антивоенные плакаты и баннеры с лозунгами «остановите Трампа», «свободу Палестине» и «планета выше Пентагона».
На месте присутствуют торговцы с тематическими значками, а один из участников создал макет танка с надписью «танк мира». Организаторы называют мероприятие «Маршем народа».
Акция проходит мирно, вмешательства полиции не зафиксировано. В Telegram-канале «Известий» выкладывают кадры с места демонстрации.
По плану организаторов протеста, участники должны собраться в трех отдельных локациях в центре Вашингтона, после чего планируется объединиться у мемориала Линкольна в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Ожидается, что общее число демонстрантов достигнет 50 тысяч человек.
На следующий день Дональд Трамп, ожидается, проведет акцию в свою поддержку на спортивной арене Capital One в центре Вашингтона. В программе запланированы выступления Илона Маска и музыкальных исполнителей.
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Акция проходит мирно, вмешательства полиции не зафиксировано. В Telegram-канале «Известий» выкладывают кадры с места демонстрации.
По плану организаторов протеста, участники должны собраться в трех отдельных локациях в центре Вашингтона, после чего планируется объединиться у мемориала Линкольна в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Ожидается, что общее число демонстрантов достигнет 50 тысяч человек.
На следующий день Дональд Трамп, ожидается, проведет акцию в свою поддержку на спортивной арене Capital One в центре Вашингтона. В программе запланированы выступления Илона Маска и музыкальных исполнителей.
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Мария Моисеева