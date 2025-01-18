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«Марш народа»: тысячи протестующих собрались в Вашингтоне на митинге против Трампа

РИА Новости: акция протеста против Трампа собрала тысячи участников в центре Вашингтона
Фото: iStock/Rawpixel

Фото: iStock/Rawpixel

В центре Вашингтона тысячи протестующих собрались на акцию протеста против политики будущего президента США Дональда Трампа. По данным корреспондента РИА Новости, демонстранты держат антивоенные плакаты и баннеры с лозунгами «остановите Трампа», «свободу Палестине» и «планета выше Пентагона».
На месте присутствуют торговцы с тематическими значками, а один из участников создал макет танка с надписью «танк мира». Организаторы называют мероприятие «Маршем народа».

Акция проходит мирно, вмешательства полиции не зафиксировано. В Telegram-канале «Известий» выкладывают кадры с места демонстрации.





По плану организаторов протеста, участники должны собраться в трех отдельных локациях в центре Вашингтона, после чего планируется объединиться у мемориала Линкольна в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Ожидается, что общее число демонстрантов достигнет 50 тысяч человек.

На следующий день Дональд Трамп, ожидается, проведет акцию в свою поддержку на спортивной арене Capital One в центре Вашингтона. В программе запланированы выступления Илона Маска и музыкальных исполнителей.

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#протесты
NTV: В Германии «клоуны» пытались сорвать выступление экс-министра финансов Линднера
NTV: Активисты в масках прервали выступление экс-министра финансов ФРГ Линднера
19 января 2025, 01:09

Фото: istockphoto/photosvit

Выступление бывшего министра финансов ФРГ и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера в Баварии обернулось скандалом. Речь политика прервали люди с прикреплёнными клоунскими носами.
Об инциденте в городе Регенсбург рассказал телеканал NTV. Журналисты рассказали, что во время речи экс-министра несколько человек в зале, лица которых были украшены бутафорскими носами, подняли над головой баннеры с надписями «Кристиан Линднер — король клоунов». Акция была красивая и яркая, но её успеху помешало поведение того, против кого она была направлена.

Линднер закончил фразу, а потом взмахом руки поприветствовал протестующих. Затем он попросил несколько смешавшихся активистов поднять баннеры повыше. После этого политик пообещал удовлетворить все их просьбы и пожелания, если они смогут простоять так до конца его выступления. Публика в зале встретила его слова аплодисментами, а протестанты, похоже, только добавили экс-министру очков в предвыборной гонке.

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СМИ рассказали о транзите через Чехию сотен британских военных на учения НАТО
České noviny: через Чехию произойдет транзит 300 военных из Британии на учения НАТО
19 января 2025, 00:17

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

В течение ближайшей недели через территорию Чехии будет проходить транзит около 300 британских военнослужащих и 100 единиц боевой техники. Они направляются в Румынию для участия в международных учениях НАТО Steadfast Dart 2025, сообщает новостное издание České noviny.
«Для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025 в Румынии, в период с 19 по 26 января через территорию Чехии будет происходить проезд около 100 единиц боевой техники и примерно 300 военнослужащих из Великобритании», — говорится в сообщении.
Передвижение колонн будет осуществляться в ночное время, чтобы минимизировать помехи для местного транспорта. Конвой войдет в Чехию через переход Красный лес на границе с Германией в ночь с 19 на 20 января. Безопасность и сопровождение колонн обеспечат сотрудники чешской военной полиции.

Подготовленные спасательные и эвакуационные бригады армии Чехии будут готовы прийти на помощь в случае неисправностей техники.

Учения Steadfast Dart 2025 направлены на отработку оперативного развертывания и укрепление элементов сил быстрого реагирования НАТО в юго-восточной части Европы. Подразделения чешской армии в ходе маневров проверят свою готовность оказывать логистическую поддержку союзным войскам.

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#безопасность
#учения
#сотрудники
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США везут в Европу новейшее ядерное оружие
США начали размещать в Европе модифицированные ядерные бомбы
19 января 2025, 00:14

Фото: istockphoto/Gerasimov174

В Европе будут развёрнуты модифицированные гравитационные бомбы B61-12. Об этом сообщила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.
Невзирая на должность вышеуказанной леди, вопрос о «ядерной безопасности» в данном случае является достаточно спорным. Каждая из этих ядерных авиабомб с плутониевым сердечником обладает мощностью до 50 килотонн. Это втрое больше чем та, которая была сброшена на Хиросиму в 1945 году.

В декабре прошлого года Пентагон получил последнюю партию бомб B61-12, произведённых в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси. По словам госпожи Хруби, сейчас они «в полном масштабе размещаются на передовых рубежах». Общее количество смертоносных снарядов, перемещаемых в Европу, не раскрывается.

Ранее, когда стало известно о решении США впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Великобритании, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Москва уже давно рассматривает вооружения западных стран как единый арсенал, направленный против России. У нас есть чем ответить на угрозы, подчеркнул глава российского МИД.

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#москва
#сша
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#мид
#вооружения
#ядерное рф
#пентагон
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Российские силовики заинтересовались заявлением фон Габсбурга об уничтожении РФ
Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить слова австрийского политика о России
18 января 2025, 23:24

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Депутат австрийского парламента Карл фон Габсбург, внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и глава дома Габсбургов, выступил с радикальным заявлением, в котором призвал к «расчленению» России во имя «безопасности» соседних государств. Его словами немедленно заинтересовался Следственный комитет РФ.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил своим коллегам и подчинённым дать правовую оценку высказываниям австрийского политика. Забавный факт: старой Европы, в которой правил ещё легендарный император Франц-Иосиф, давно уже нет, а Габсбурги всё ещё пытаются влиять на политическую ситуацию.

Пока что потомку знаменитого монарха, который, к слову, правил 68 лет, что является рекордом среди всех европейских царей и королей, грозит банальное уголовное дело за призывы к действиям, направленным на разрушение территориальной целостности России.

«Интересно, сколько у Карла танков?», — с иронией написал один из пользователей сети, реагируя на воинственные заявления последнего представителя отцветшей монархии.

«Мечты остаются мечтами. Россия ни под кем не была, и никогда не будет, запомните это», — добавил другой комментатор.

Стоит отметить, что это писали не наши с вами сограждане, а люди из вполне себе недружественных стран. Реакция российских силовиков тоже вполне адекватна: нарушил закон, наболтал лишнего — призван к ответу. Даже если фигурант королевских кровей.

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#россия
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#уголовное дело
#политика
#закон
#люди
#бастрыкин
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль арестован
18 января 2025, 22:28

Фото: istockphoto/Jae Young Ju

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помещён под стражу. Ордер на его арест выдал Западный окружной суд Сеула.
Об этом сообщило информационное агентство «Рёнхап». Глава государства обвиняется в превышении полномочий, злоупотреблении властью и попытке организации вооружённого мятежа. По законам страны, следствие может содержать господина Ёля под стражей до 20 дней, включая то время, которое он уже провёл под арестом. Задержали президента в среду, 15 января.

Парламент страны объявил импичмент президенту Южной Кореи 14 декабря 2024 года. Ему поставили в вину ввод военного положения в стране при отсутствии достаточных оснований для такого шага. Изначально ордер на арест Юн Сок Ёля был выдан Управлением антикоррупционных расследований, но 3 января арестовать южнокорейского лидера не позволила его охрана. 15 января задержание и препровождение президента под стражу всё же состоялись.

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#парламент
#южная корея
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Новые власти Сирии запретили импорт товаров из Израиля, Ирана и России
18 января 2025, 20:57

Фото: istockphoto/TexBr

Новые сирийские власти запретили ввоз товаров из России, Израиля и Ирана. Кроме того, запрещен въезд в Сирию гражданам последних двух стран.
Об этом сообщает Al Araby со ссылкой на министерство финансов арабского государства. В публикации указано, что ведомство объявило о запрете ввоза в страну товаров, произведённых в России, Израиле и Иране, накануне, 17 января. Сотрудникам контрольно-пропускных пунктов на границе страны даны полномочия не допустить въезд в Сирию израильтян и иранцев.

Данную информацию подтверждает Главное управление сухопутных и морских портов Сирии и аэропорт в Дамаске. Все товары из указанных стран будут подлежать конфискации. Издание уточняет, что запрет на ввоз товаров из Израиля действует в Сирии уже много лет.

Напомним, в ноябре 2024 года в Сирии произошел государственный переворот, в результате которого президент Сирии Башар Асад лишился власти покинул страну.

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#аэропорт
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#страны
#сирия
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Никому не верю: Хинштейн резко высказался о местных чиновниках
Хинштейн нелицеприятно высказался о местных чиновниках
18 января 2025, 19:11

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что не доверяет местным чиновникам. Во время встречи с жителями региона он дал обещание разобраться с представителями власти, которые могут быть замешаны в коррупционных схемах.
«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь. (...) Я считаю, что очень многие должны за то, что здесь происходит из-за коррупционной схемы, ответить», — сказал врио губернатора.

Хинштейн подчеркнул, что у него вызывают подозрения некоторые чиновники, входящие в состав аппарата власти в области, а также пообещал принять соответствующие меры. По его заверению, с материалами о коррупции в регионе уже работают правоохранительные органы, а все дела находятся под его личным контролем.

«Будет порядок и справедливость», — пообещал Хинштейн.

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#меры
#чиновники
#курская область
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У Трампа появится собственная криптовалюта «мемкоин»
Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты
18 января 2025, 15:18

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В скором времени мир, особенно виртуальный, обогатится новой криптовалютой. Она будет называться $TRUMP.
Такую «взрывную» новость в мире виртуальных платежей озвучил избранный президент США Дональд Трамп. В своих социальных сетях Х и Truth Social он написал, что уже в первый день пользователям будет доступно 200 миллионов $TRUMP. Общая же сумма нового средства платежей вырастет до одного миллиарда.

Свой шуточный пост будущий хозяин Белого дома снабдил ссылкой на сайт, где можно приобрести означенные трамповские «мемкоины». Платёж можно осуществлять с помощью банковской карты или настоящей криптовалюты. Бизнесмен остаётся таковым — нет сомнения, что президент США заработает на «мемкоинах», которые будут расходиться, хотя бы, в качестве сувениров.

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#дома
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Кандидат в президенты Польши предлагает лишить украинцев детских пособий
18 января 2025, 13:43

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Неработающих украинцев следует лишить пособий на содержание детей. С таким предложением выступил мэр Варшавы Рафал Тшаковский.
Сейчас имеющие статус беженца граждане Украины получают наравне с поляками социальные выплаты, включая выплаты по программе «800 », по которой производятся ежемесячные выплаты в размере 800 злотых (порядка 200 долларов) на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

Глава администрации польской столицы предлагает полностью изменить подход: право на пособия должно быть только у украинцев, живущих и работающих в Польше и платящих налоги.

«Для нас главное, что каждый, кто приезжает к нам и хочет рассчитывать на поддержку, должен укреплять экономику», — заявил Тшаковский.

Он также предостерегает правительство страны от повторения ошибок западных стран в отношении мигрантов. Все помнят «ночь длинных ножей» в Кёльне.

«Польша не может совершить ошибку, которую когда-то совершили другие страны Запада, например Германия или Швеция. Туда просто выгодно приезжать только за «социалем», — сказал Тшасковский.

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