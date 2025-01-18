«Звал Трампа нацистом, а сам оказался педофилом»: Популярного карикатуриста с «анти-трамп» агендой арестовали за сотни детских порно

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Знаменитый карикатурист США Дэррин Белл, заработавший славу за острые политические работы, особенно за рисунки, которые обвиняли Дональда Трампа в неонацизме, оказался педофилом. Его арестовали за создание и распространение более 100 отвратительных изображений и видео на тему детской порнографии с использованием ИИ. Этот человек, которого когда-то восхваляли за творчество, сегодня вызывает только гнев и отвращение. Об этом сообщает NBC News 16 января 2025 года.
Известность за шутки про нацизмДэррин Белл долгое время был известен своими карикатурами, где он не стеснялся изображать политиков в провокационном ключе. Наибольшую популярность ему принесла серия работ, где он неоднократно изображал Дональда Трампа в образе, напоминающем Адольфа Гитлера. Педофил также являлся сотрудником The Washington Post до недавнего времени.
Одной из его самых обсуждаемых работ стала карикатура, где Белл рисует Трампа у трибуны с символом, напоминающим свастику, но заменённым на перевёрнутую букву «T». В другой работе он высмеивает реакцию бывшего президента на неудачи его сторонников на выборах 2022 года, изображая «Красную волну» как пятно кетчупа.
Карикатура на Дональда Трампа (Автор: Дэррин Белл/Instagram* Дэррина Белла)
Публикации карикатуриста собирали сотни лайков и репостов у американской аудитории, которая была недовольна политическими фигурами своей страны.
Однако после ареста Дэррина страницы с его творчеством заполонили возмущенные пользователи, указывающие, что автор карикатур мог скрыто показывать в работах свои собственные желания. Если он педофил, то может и нацист заодно, задались вопросом бывшие фанаты творчества.
«Как же это иронично: ты называл других насильниками, неонацистами и гнусными людьми, а сам оказался педофилом», — написал один из комментаторов под старым рисунком Белла.
Двуличное поведение и педофилияАрест Белла произошёл 15 января после того, как Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) сообщил властям о загрузке 18 файлов с материалами с тематикой изнасилования детей. Детективы связали эти файлы с аккаунтом, принадлежащим Беллу, и обнаружили ещё 134 видео, содержащие порнографию с использованием ИИ (Искусственного Интеллекта). Белл занимался как созданием, так и распространением этого материала.
Фото: iStock/tanawit sabprasan
Полицейские провели обыск в доме художника в Сакраменто, где нашли доказательства, подтверждающие его причастность к преступлениям. Сейчас он находится в тюрьме округа Сакраменто под залогом в 1 миллион долларов.
Примечательно, что Белл женат, у него четыре ребенка. Считается, что семья ничего не знала о секретах художника-педофила. Дэррин родился в Лос-Анджелесе, Калифорния, и всегда указывал, что является черным человеком и евреем. На данный момент ему 49 лет, скоро исполнится 50.
Педофил выступал в интервью с ABC News за защиту детей и рассказывал о важности расовой дискриминации. Бессовестно лицемеря, Дэррин предупреждал население об опасности людей, которые заберут у детей их «чистоту» и «непорочность», уточняет The Sun.
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«Ты говорил с детьми о расизме, а теперь родители должны говорить о таких людях, как ты», — горько возмутился один из бывших фанатов художника в соцсети Instagram*.Белл предстал перед судом 17 января, где ему должны были предъявить официальные обвинения. Вердикт по делу на данный момент еще не известен прессе.
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