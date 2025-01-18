Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Тысячи американцев были застигнуты врасплох решением избранного президента США Дональда Трампа перенести место своей инаугурации из-за погодных условий. Об этом информирует The Washington Post.
Основная часть инаугурации республиканского политика пройдет в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а не на открытом воздухе, как планировалось изначально. В понедельник, 20 января, в Вашингтоне ожидаются минусовые температуры.
Согласно информации источника, правоохранители созвали экстренные заседания, поскольку узнали о новом решении Трампа из СМИ. Уточняется, что рабочие уже приступили к сборке новой трибуны внутри ротонды Капитолия.
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Екатерина Коршунова