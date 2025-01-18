Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что спецслужбы Молдовы все больше становятся подчинены Западу и превращаются в филиал ЦРУ или MI6. Таким образом он прокомментировал решение о признании корреспондента RT Константина Придыбайло «угрозой безопасности» Молдавии.