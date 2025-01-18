Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации

Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации

WP: организаторы инаугурации Трампа были застигнуты врасплох сменой ее места
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Тысячи американцев были застигнуты врасплох решением избранного президента США Дональда Трампа перенести место своей инаугурации из-за погодных условий. Об этом информирует The Washington Post.


Основная часть инаугурации республиканского политика пройдет в ротонде Капитолия в Вашингтоне, а не на открытом воздухе, как планировалось изначально. В понедельник, 20 января, в Вашингтоне ожидаются минусовые температуры.

Согласно информации источника, правоохранители созвали экстренные заседания, поскольку узнали о новом решении Трампа из СМИ. Уточняется, что рабочие уже приступили к сборке новой трибуны внутри ротонды Капитолия.

Читайте также:

В США сообщили о планах Трампа начать крупномасштабную высылку мигрантов

Россию никто не будет представлять на инаугурации Трампа

Стало известно, чего ждут американцы от президентства Трампа
#сша
#политика
#сми
#рабочие
#дональд трамп
У Трампа появится собственная криптовалюта «мемкоин»
Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты
18 января 2025, 15:18

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В скором времени мир, особенно виртуальный, обогатится новой криптовалютой. Она будет называться $TRUMP.
Такую «взрывную» новость в мире виртуальных платежей озвучил избранный президент США Дональд Трамп. В своих социальных сетях Х и Truth Social он написал, что уже в первый день пользователям будет доступно 200 миллионов $TRUMP. Общая же сумма нового средства платежей вырастет до одного миллиарда.

Свой шуточный пост будущий хозяин Белого дома снабдил ссылкой на сайт, где можно приобрести означенные трамповские «мемкоины». Платёж можно осуществлять с помощью банковской карты или настоящей криптовалюты. Бизнесмен остаётся таковым — нет сомнения, что президент США заработает на «мемкоинах», которые будут расходиться, хотя бы, в качестве сувениров.

Читайте также:

Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации

В США сообщили о планах Трампа начать крупномасштабную высылку мигрантов

Гренландский политик раскрыл, зачем Трампу нужна Гренландия
#сша
#президент
#дональд трамп
#бизнесмен
#пост
#сайт
#платёж
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кандидат в президенты Польши предлагает лишить украинцев детских пособий
18 января 2025, 13:43

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Неработающих украинцев следует лишить пособий на содержание детей. С таким предложением выступил мэр Варшавы Рафал Тшаковский.
Сейчас имеющие статус беженца граждане Украины получают наравне с поляками социальные выплаты, включая выплаты по программе «800 », по которой производятся ежемесячные выплаты в размере 800 злотых (порядка 200 долларов) на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

Глава администрации польской столицы предлагает полностью изменить подход: право на пособия должно быть только у украинцев, живущих и работающих в Польше и платящих налоги.

«Для нас главное, что каждый, кто приезжает к нам и хочет рассчитывать на поддержку, должен укреплять экономику», — заявил Тшаковский.

Он также предостерегает правительство страны от повторения ошибок западных стран в отношении мигрантов. Все помнят «ночь длинных ножей» в Кёльне.

«Польша не может совершить ошибку, которую когда-то совершили другие страны Запада, например Германия или Швеция. Туда просто выгодно приезжать только за «социалем», — сказал Тшасковский.

Читайте также:

В Германии возросло количество совершаемых украинцами преступлений

Украинская журналистка Бабакова: Поляки препятствуют интеграции беженцев

Минфин ФРГ предложил новый юридический статус для беженцев с Украины
#налоги
#выплаты
#правительство
#германия
#пособия
#социальные выплаты
#польша
#швеция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Пушков назвал причину распада правящей коалиции в Германии
Сенатор Пушков назвал Украину причиной распада правящей коалиции в Германии
18 января 2025, 11:39

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Окончательный распад правящей коалиции в Германии произошёл из-за Украины. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц так и не смог прийти к единому мнению с министром иностранных дел страны Анналеной Бербок относительно вопроса выделения нового транша помощи Киеву, отметил сенатор. Пакет был разработан главой немецкого МИД совместно с министром обороны Борисом Писториусом.

«Избиратели СДПГ (Социал-демократическая партия Германии - прим. ред.) недовольны выбрасыванием все новых средств в бездонную украинскую бочку», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Канцлер «притормаживает» выделение нового пакета помощи Украине в размере трёх миллиардов евро, идею которой активно проталкивают два министра, отметил сенатор. Не мог он также не прокомментировать ставшую широко известной фотографию с заседания немецкого кабинета министров. На снимке Шольц буквально пытается схватить за руку главу немецкого МИД, а Бербок, одержимая идеей «нанести поражение России», уходит с недовольным выражением лица.

«Таким образом, правящая коалиция в Германии распалась совсем», — делает вывод Пушков.

Читайте также:

Пушков раскрыл замысел Трампа и Маска по Великобритании

Пушков сообщил о шокировавшем Германию решении Маска

Пушков рассказал, чего боятся в Киеве
#евро
#мид
#партия
#фрг
#пушков
#олаф германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Климов заявил об изменении отношения Запада к России
Сенатор Климов: Отношение Запада к России меняется
18 января 2025, 11:17

Андрей Климов (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Отношение западных стран к РФ начало постепенно меняться. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил член верхней палаты российского парламента Андрей Климов.
Сенатор напомнил о случае с немецкой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Когда крупнейшая оппозиционная партия Германии АДГ попыталась внести намеки на антироссийскую позицию, две трети участников съезда этому воспротивились», — отметил Климов.

По его мнению, подобное поведение показывает растущее понимание необходимости нормализации отношений с Россией, чтобы Германия не потеряла статус экономического локомотива Европы. Климов также обратил внимание на изменение позиций некоторых европейских чиновников, которые начинают осознавать выгоды от сотрудничества с Москвой.

Читайте также:

Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации

В Германии рассказали об обиде Бербок на Шольца из-за его решения по Украине

Путин напомнил, почему Громыко на Западе прозвали «Мистер Нет», говоря о смысле ООН
#партия
#германия
#россия
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии рассказали об обиде Бербок на Шольца из-за его решения по Украине
Bild: Бербок покинула совещание после отказа Шольца предоставить помощь Киеву
18 января 2025, 09:24

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц обидел министра иностранных дел страны Анналену Бербок решением заблокировать новый пакет помощи Украине на миллиарды евро, передает газета Bild.
Издание поделилось фотографией, сделанной во время одного из правительственных заседаний, на котором Шольц в движении пытается дотянуться до главы МИД ФРГ, а Бербок при этом отстраняется от него с недовольным выражением лица.

Согласно информации источника, по всей видимости, Бербок «больше не видит необходимости разговаривать с собственным главой правительства», если позволяет себе подобные действия.

Читайте также:

Шольц заблокировал военную помощь Украине на €3 млрд

Tagesschau: Бербок внезапно поехала в Сирию, чтобы «не отдать» страну РФ и КНР

Глава МИД Франции Барро прокомментировал отказ властей Сирии пожать руку Бербок
#помощь
#мид
#фрг
#шольц
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин напомнил, почему Громыко на Западе прозвали «Мистер Нет», говоря о смысле ООН
18 января 2025, 06:52

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вспомнил о советском министре иностранных дел Андрее Громыко и причинах, по которым его называли «мистером нет».
Это прозвище Громыко получил за свою твердость в согласовании вопросов в условиях холодной войны.

«Я нaпомню, когда-то еще в Советском Союзе нашего министра иностранных дел (Андрея) Громыко нaзывали «господин нет». Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать вcе вопросы, да еще и в условиях холодной вoйны», — подчеркнул президент.
Глава российского государства отметил, что принципиальность и стремление к поиску взаимоприемлемых решений всегда были основой дипломатии, заложенной в уставных документах ООН. ООН создавалась именно для того, чтобы искать компромиссы и не позволять односторонним действиям становиться нормой в международной политике.

Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве России и Ирана
Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве России и Ирана

Однако Путин указал, что ООН должна помогать «искать приемлемые решения, а неприемлемые не реализовывать в жизнь в однoстороннем порядке».

Президент отметил, что попытки некоторых стран подчинить себе Организацию Объединенных Наций, а затем, при отказе ООН следовать указке, объявить ее ненужной, противоречат принципам, на которых основана мировая дипломатия. Важно возвращаться к пониманию целей, ради которых была создана данная организация, и уважать ее устав, считает российский лидер.

Читайте также:

В США сообщили о планах Трампа начать крупномасштабную высылку мигрантов

«Звал Трампа нацистом, а сам оказался педофилом»: Популярного «анти-трамп» карикатуриста арестовали за сотни детских порно

Times: Миллионеры начали массовое бегство из Великобритании
#владимир путин
#президент
#лидер
#оон
#жизнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Times: Миллионеры начали массовое бегство из Великобритании
18 января 2025, 06:05

Фото: iStock/nevenmn

С момента прихода к власти лейбористов в Великобритании фиксируется массовый отток миллионеров. Это связывают с новой налоговой политикой правительства Кира Стармера. По данным аналитической компании New World Wealth, количество покидающих страну долларовых миллионеров достигло рекордного уровня.
«С момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер», — пишет британская газета The Times сообщает.
Эксперты выражают тревогу, что такие изменения могут подорвать доверие к экономике Соединенного Королевства. Также растет волнение, что планы лейбористов по налогам «изгоняют международных инвесторов и наносят ущерб экономике».

Ранее сообщалось, что в США стало известно о планах Трампа начать крупномасштабную высылку мигрантов в ближайшее время. В декабре 2024 года Трамп заявлял, что подпишет указ о закрытии границы для нелегальных мигрантов в первый же день своего пребывания у власти. Теперь достоверность этого обещания подтвердилась.

Читайте также:

«Звал Трампа нацистом, а сам оказался педофилом»: Популярного «анти-трамп» карикатуриста арестовали за сотни детских порно

МЧС: в Южно-Сахалинске мужчина погиб при пожаре в мебельном цехе

Европейская железнодорожная компания возобновила перевозки в Россию
#изменения
#эксперты
#компании
#ущерб
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США сообщили о планах Трампа начать крупномасштабную высылку мигрантов
WSJ: Трамп приступит к депортации мигрантов из страны через день после инаугурации
18 января 2025, 05:17

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует начать выполнение предвыборных обещаний о депортации нелегальных мигрантов сразу после инаугурации, пишет The Wall Street Journal.
Первые масштабные рейды начнутся в Чикаго во вторник утром и продлятся до конца недели. В операции примут участие около 200 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

Следующие облавы пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами. Эти действия станут началом программы, в рамках которой за четыре года власти планируют депортировать всех незаконных мигрантов.

В декабре 2024 года Трамп заявлял, что подпишет указ о закрытии границы для нелегальных мигрантов в первый же день своего пребывания у власти. Масштабные действия против мигрантов начнутся с 20 января, когда он официально вступит в должность.

Читайте также:

В Сальвадоре убили россиянку, предлагавшую интимные услуги

«Звал Трампа нацистом, а сам оказался педофилом»: Популярного карикатуриста с «анти-трамп» агендой арестовали за сотни детских порно

Россиянам рассказали о доиндексации страховых пенсий
#сша
#указ
#администрация
#операции
#рейды
#трамп
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«В одиночку обрушит Молдову»: Слуцкий отреагировал на признание журналиста «угрозой безопасности»
Депутат Слуцкий: спецслужбы Молдовы все больше превращаются в филиал ЦРУ или MI6
17 января 2025, 23:44

Фото: iStock/Artem Peretiatko

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что спецслужбы Молдовы все больше становятся подчинены Западу и превращаются в филиал ЦРУ или MI6. Таким образом он прокомментировал решение о признании корреспондента RT Константина Придыбайло «угрозой безопасности» Молдавии.
«Наконец-то молдавские «держиморды» нашли... врага... который, по их мнению, способен в одиночку обрушить всю избирательную систему целого государства Молдова. Санкций США он пока не заслужил, зато заработал чёрную метку от спецслужб Молдовы, которые всё больше превращаются в филиал ЦРУ или MI6», — поделился с иронией депутат в беседе с RT.
Напомним, молдавские спецслужбы пришли к такому выводу после того, как оценили публикации и репортажи журналиста с выборов президента Молдавии и референдума по ассоциации с ЕС. В отчете силовики написали, что Придыбайло направили на избирательные участки в Москве и Минске «по заказу», что особенно забавно, так как журналист не покидал российской столицы.

Читайте также:

Премьер Молдавии Речан недоволен, что Россия поставит газ только Приднестровью

«Расписался, что крыть нечем»: Захарова уличила главу МИД Молдавии в русофобии

«Международный террорист»: на Украине назвали виновного в гибели людей в Приднестровье
#россия
#газ
#журналист
#мид
#молдова
#депутат
#ес
#приднестровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате