Новый метод выплат: в ГД предложили решение для январских трудностей ​с деньгами

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Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов предложил идею введения практики разбивки аванса на две части, чтобы сократить финансовые трудности сотрудников, особенно заметные после новогодних праздников.
«Разбивка аванса на две части смогла бы изменить сложившуюся практику в интересах работников. Например, первая часть аванса выплачивается до 15 января, а вторая — в срок, установленный компанией, обычно около 20 января. Такой подход позволяет сократить интервал между выплатами и устранить резкие перепады в доходах сотрудников», — объяснил Гаврилов РИА Новости.По мнению депутата, уменьшение временного интервала между выплатами могло бы снизить дискомфорт, связанный с ожиданием заработной платы.
Для реализации инициативы потребуется внесение изменений во внутренние нормативные акты организаций, а также подписание дополнительных соглашений с работниками. Такая мера, как считает депутат, может значительно упростить финансовую жизнь сотрудников и улучшить их материальное положение в начале года.
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Мария Моисеева