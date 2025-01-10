В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку дронов

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В Ростовской области жители сообщают о громких взрывах, предположительно связанных с работой систем ПВО. Согласно данным, предоставленным врио главы региона Слюсарём, силы ПВО успешно отразили массированную воздушную атаку с использованием 16 беспилотников.
«В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили», — написал в Telegram-канале Слюсарь.В селе Крым возгорание произошло на территории производственного предприятия. Дежурные пожарные расчеты работают на местах происшествий.
В хуторе Крюков Куйбышевского района падение беспилотника повредило несколько строений. Выбиты стекла, повреждены фасады и кровля семи жилых домов и школы.
Кадры происходящего можно увидеть в Telegram-канале SHOT.
По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. Детали происшествия уточняются.
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*Признан Минюстом России иноагентом
Мария Моисеева