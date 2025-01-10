«Порежь, придуши и повесь себя»: Как доктор-педофил доводил 13-летних девочек и младше до самоубийства

Фото: iStock/Halfpoint
Американский врач Стивен Эндрю Лиди (59 лет, из Флориды) обвинен в создании детской порнографии и подстрекательстве несовершеннолетних к самоубийствам. Извращенные приказы, которые получали его наивные жертвы, вели к смерти. Об этом сообщает The New York Post 7 января 2025 года.
Прокуратура утверждает, что педофил общался с десятком подростков через интернет под псевдонимом «maximumuncle#9112». Манипулируя детскими умами, он вынуждал школьниц отправлять интимные фотографии и причинять себе вред.
Трагическим моментом, который начал расследование, вышедшее на «секрет» уважаемого доктора, стало самоубийство 13-летней девочки в ноябре 2021 года. Она была найдена в ванной. Школьница повесилась перед своим телефоном, пытаясь то ли сделать фото, то ли записать видео по четким указаниям. В переписке Лиди убеждал ребенка в необходимости «ежедневных удушений».
Адвокаты аморала заявили, что тот будет настаивать на своей невиновности.
Медицинский центр Lakeland Regional Health сообщил, что Лиди никогда не был их сотрудником и только консультировал пациентов через стороннюю хосписную организацию. Сам Лиди ранее занимал должность главного врача в Tidwell Hospice, но покинул эту должность более десяти лет назад. В его профессиональной практике не зафиксировано дисциплинарных мер или публичных жалоб.
Основной сферой работы Лиди была помощь пациентам на финальной стадии жизни, требующая взаимодействия с неизлечимо больными пациентами и их семьями. Эта сфера медицины предъявляет высокие требования к этическим стандартам и эмоциональной устойчивости из-за своей деликатной природы.
Знакомые и пациенты были в шоке, что «идеальный» врач скрывал ужасное хобби. Если вина Лиди будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.
Больше всего поражена жена обвиняемого, Линда Лиди. Она является членом совета по благополучию детей в округе Пинеллас. Ее мужа арестовали, когда они вместе были в машине. Линда удивленно спрашивала, что делает полиция, почему просходит что-то странное.
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«Порежь, а затем придуши себя», — передает Independent примеры инструкций, которые получали дети во время игры во взрослые переписки. Но одна из жертв, получив самый радикальный «приказ», исполнила и его.
Трагическим моментом, который начал расследование, вышедшее на «секрет» уважаемого доктора, стало самоубийство 13-летней девочки в ноябре 2021 года. Она была найдена в ванной. Школьница повесилась перед своим телефоном, пытаясь то ли сделать фото, то ли записать видео по четким указаниям. В переписке Лиди убеждал ребенка в необходимости «ежедневных удушений».
Фото: iStock/Hibrida13
«Лиди давал указания трем несовершеннолетним жертвам, упомянутым в обвинительном заключении, а также примерно семи другим несовершеннолетним. Это делалось с целью производить детскую порнографию во время видеозвонков, чтобы удовлетворить свой извращенный сексуальный интерес к детям», — приводит слова прокурора Mirror UK.Лиди, практикующий медицину с 1991 года, специализировался на паллиативной и хосписной помощи. Паллиативная помощь направлена на облегчение симптомов и стресса, связанных с серьезными заболеваниями, с целью улучшения качества жизни пациентов и их семей.
Адвокаты аморала заявили, что тот будет настаивать на своей невиновности.
Медицинский центр Lakeland Regional Health сообщил, что Лиди никогда не был их сотрудником и только консультировал пациентов через стороннюю хосписную организацию. Сам Лиди ранее занимал должность главного врача в Tidwell Hospice, но покинул эту должность более десяти лет назад. В его профессиональной практике не зафиксировано дисциплинарных мер или публичных жалоб.
Фото: iStock/Prostock-Studio
Основной сферой работы Лиди была помощь пациентам на финальной стадии жизни, требующая взаимодействия с неизлечимо больными пациентами и их семьями. Эта сфера медицины предъявляет высокие требования к этическим стандартам и эмоциональной устойчивости из-за своей деликатной природы.
«Разговоры постоянно касались его контроля над несовершеннолетними, включая комментарии о том, насколько они «послушны». Было требование, чтобы одна из жертв называла его «мой Господин». Эти действия заслуживают высшей меры наказания», — уточняет прокуратура.
Фото: iStock/SB Arts Media
Знакомые и пациенты были в шоке, что «идеальный» врач скрывал ужасное хобби. Если вина Лиди будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.
Больше всего поражена жена обвиняемого, Линда Лиди. Она является членом совета по благополучию детей в округе Пинеллас. Ее мужа арестовали, когда они вместе были в машине. Линда удивленно спрашивала, что делает полиция, почему просходит что-то странное.
«Почему вы его берете? Это мой муж», — твердила Линда на кадрах ареста, показанных в Daily Mail.Позже ее ввели в курс дела. На данный момент следствие считает, что жена педофила не имела понятия о его издевательстве над подростками и извращенных привычках.
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*Признан Минюстом России иноагентом
Мария Моисеева