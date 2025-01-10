«Порежь, придуши и повесь себя»: Как доктор-педофил доводил 13-летних девочек и младше до самоубийства

Американский врач Стивен Эндрю Лиди (59 лет, из Флориды) обвинен в создании детской порнографии и подстрекательстве несовершеннолетних к самоубийствам. Извращенные приказы, которые получали его наивные жертвы, вели к смерти. Об этом сообщает The New York Post 7 января 2025 года.