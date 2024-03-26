Новый молочный комплекс построят в Московской области

Фото: пресс-служба главного управление государственного строительного надзора Московской области
Животноводческий молочный комплекс на 2400 голов скота построят в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управление государственного строительного надзора Московской области.
Новый комплекс появиться в городском округе Шаховская.
Благодаря новому производству появится порядка 153 рабочих мест. В эксплуатацию предприятие сдадут в марте 2028 года.
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«Инвестиционный проект находится на полном сопровождении Центра содействия строительству. Благодаря поддержке персональных менеджеров и помощи в получении необходимых согласований и разрешительной документации «под ключ», застройщику будущего сельхозпредприятия — ООО «Шаховская нива» — удалось в максимально короткие сроки выйти на этап практической реализации проекта», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева