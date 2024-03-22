Пекари из Рузы воссоздали старинный рецепт постных пряников

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Екатерина Данилина
Семья пекарей из Рузского городского округа, который славится ароматными пряниками, воссоздали старинный русский рецепт. Вкусные сувениры выпускают в пекарне ButterBROT Ярослав и Маруся Васьковские.
«Рецепт мы нашли в Русском историческом музее. Долго не могли подобрать технологию, не понимали, что делать с ингредиентами. В итоге нашли бабушку, которая знает тонкости приготовления», – рассказал Ярослав.
Создание пряника – трудоёмкий процесс, который занимает много времени. Старания пекарей были вознаграждены после изготовления первой партии пряников – их раскупили всего за день.
«Они на сто процентов постные – в составе только ржаная мука, гречишный мёд и специи. Прослойка – из изюма и чернослива, что делает пряники не только вкусными, но и полезными», – отметила Маруся.
Часто пряники покупают в качестве сувенира. В коллекции пекарей – Руза, Истра, Волоколамск, Москва и Московская область. Лакомства могут храниться до полугода.
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