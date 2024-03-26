В Богородском округе построят лакокрасочный завод

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Завод по производству эмалей и грунтов построят в Богородском городском округе, участок под предприятие предоставлен инвестору в рамках региональной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На предприятии будут производить грунты и эмали под торговыми марками «Москвичка» и «Три богатыря». Инвестиции в проект составят около 135 млн рублей. На новом производстве будет создано около 20 рабочих мест для жителей округа», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что в рамках проекта будет построен производственно-складской комплекс общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Там разместится само производство, а также склад сырья и склад готовой продукции.
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