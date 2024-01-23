В Аргентине группа депутатов потребовала от Милея объяснить отказ от БРИКС

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Группа из 15 депутатов аргентинского конгресса обратилась к правительству нового президента Хавьера Милея с просьбой предоставить обоснования отказа от вступления страны в БРИКС. Все законодатели принадлежат к оппозиционному блоку «Союз за Родину» (UxP).
В качестве примера парламентарий привела провинцию Санта-Фе, специализирующуюся на сельскохозяйственном производстве. Этот регион страны отправляет в государства БРИКС 26% всего своего экспорта. В запросе к властям, который сформулировал экс-министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро, указано, что отказ Аргентины от присоединения к БРИКС нанесёт заметный ущерб региональной экономике.
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Александр Бойцов