Мадуро назвал идеологию Милея нацистской

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказал мнение, что выступление аргентинского лидера Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе отразило нацистский и маккартистский характер его идеологии.
В эфире Venezolana de Televisión Мадуро заявил, что народ Аргентины должен почувствовать печаль и возмущение из-за высказываний своего лидера.
Мадуро отметил, что Милей не является либералом или либертарианцем, как утверждалось ранее, а, наоборот, представляет собой сторонника нацизма и маккартизма.
В выступлении в Давосе Милей предупредил о возможной угрозе для стран Запада от распространения идей коллективизма и социализма, призывая к защите свободного предпринимательства. Он назвал свободный рыночный капитализм единственным инструментом, способным преодолеть бедность и голод. В ответ на это Мадуро отправил Милею сообщение, в котором выразил несогласие с его политикой и предсказал, что она приведет к разрушению экономики Аргентины, считая ее ошибкой в истории Латинской Америки.
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Мадуро отметил, что Милей не является либералом или либертарианцем, как утверждалось ранее, а, наоборот, представляет собой сторонника нацизма и маккартизма.
В выступлении в Давосе Милей предупредил о возможной угрозе для стран Запада от распространения идей коллективизма и социализма, призывая к защите свободного предпринимательства. Он назвал свободный рыночный капитализм единственным инструментом, способным преодолеть бедность и голод. В ответ на это Мадуро отправил Милею сообщение, в котором выразил несогласие с его политикой и предсказал, что она приведет к разрушению экономики Аргентины, считая ее ошибкой в истории Латинской Америки.
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Артем Кузьмин