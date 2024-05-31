В Королёве увеличат производство шампуней для мытья машин

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Сож Синтез», выпускающая различные моющие средства, запускает новую линию по производству автошампуней. Предприятие располагается на территории технопарка «Королёв», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В настоящее время производственная площадка в подмосковном технопарке «Королёв» вышла на проектную мощность, установить и запустить ещё одну линию планируется до конца третьего квартала текущего года», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.Она добавила, что общий объём инвестиций для реализации проекта компания планирует увеличить до 23 млн рублей. При этом часть средств была компенсирована областной субсидией, на которую может претендовать бизнес по франшизе.
В министерстве отметили, что запуск новой производственной линии позволит на 20% увеличить объём выпускаемой продукции.
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