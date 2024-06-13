Подмосковные ветеринарные препараты будут экспортировать в Иран

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производитель ветеринарных препаратов «АКА» из Люберец будет поставлять свою продукцию в Иран. Контракт был заключён в Тегеране на выставке Iran Agrofood 2024, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания стала одним из восьми участников коллективного стенда Московской области на выставке. Сумма экспортного контракта составила 10 млн рублей. Первые поставки запланированы в ближайшие полгода», – рассказали в министерстве.Там отметили, что отправиться в Тегеран компаниям помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он организовал для них коллективный стенд, взяв на себя все расходы. Найти полный перечень мероприятий для экспортёров на 2024 год и подать заявку на участие можно на сайте фонда.
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Лора Луганская