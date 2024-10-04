Новое соглашение позволит поддерживать бизнес Наро-Фоминского городского округа

Власти России в ближайшие три годы изучат возможность введения изменений администрирования налогов физических и юридических лиц. В частности, речь идёт об упрощении процедуры уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет РБК, ссылаясь на положения к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».