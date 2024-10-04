Новое соглашение позволит поддерживать бизнес Наро-Фоминского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
Администрация Наро-Фоминского городского округа подписала соглашение о сотрудничестве с Московским областным союзом промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Уверен, что сотрудничество откроет новые возможности, создаст дополнительные рабочие места и будет способствовать устойчивому развитию региона», – сказал на церемонии подписания глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.Как отметили в пресс-службе, соглашение направлено на развитие предпринимательства, поддержку местного бизнеса и улучшение инвестиционного климата в регионе.
Подписание договора – важный шаг к созданию эффективного взаимодействия между бизнес-сообществом и органами власти.
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Лора Луганская