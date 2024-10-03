Администрация Наро-Фоминска провела выездной приём на заводе машиностроения

Фото: администрации Наро-Фоминского г.о.
Выездной приём администрации провёл глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ на Наро-Фоминском машиностроительном завод, он обсудил с работниками актуальные для них муниципальные вопросы, они касались сферы ЖКХ, дорожного хозяйства и общественного транспорта, сообщает пресс-служба округа.
В частности, в ходе встречи был поднят вопрос о строительстве дороги, которая разгрузила бы улицу Шибанкова.
Кроме того, он сообщил, что Мострансавто проводит оптимизацию маршрутов общественного транспорта в округе и рассказал об очистке реки Нара.
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«К сожалению, строительство дороги столкнулось с некоторыми трудностями — в частности, с необходимостью согласования с Минобороны и другими ведомствами. Но мы продолжаем эту работу», — заверил жителей Роман Шамнэ.
Кроме того, он сообщил, что Мострансавто проводит оптимизацию маршрутов общественного транспорта в округе и рассказал об очистке реки Нара.
«Сейчас идёт разведка и разминирование русла реки от боеприпасов времён ВОВ, после этого можно будет приступать к масштабным работам. И мы благоустраиваем набережную и остров», — отметил Роман Шамнэ.Глава округа также напомнил, что в муниципалитете регулярно проводятся субботники по очистке берегов, и пригласил всех принять в них участие.
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Лев Каштанов