Новый год 2025: какую елку выбрать и как украсить квартиру к празднику

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Вот уже долгие годы елка остается главным символом Нового года и Рождества, являясь центром притяжения и ключевым украшением в доме. Однако какой стоит отдать предпочтение — живой или искусственной? И какими еще способами можно украсить квартиру к новогодним праздникам?
Казалось бы, символом 2025 года будет Зеленая Деревянная Змея, и значит выбор должен пасть на натуральную елочку. Однако, как выяснила Общественная Служба Новостей, хозяйка года ценит минимализм, потому хватит и хвойных веток или цветочного букета.
Окончательное решение в выборе между искусственной и натуральной елкой все равно остается за покупателем. И та, и другая имеют свои достоинства и недостатки.
Живая — подарит максимум новогоднего настроения благодаря невероятному хвойному запаху, но будет недолговечной и рано или поздно осыпается, вынудив вас посвятить день уборке.
Искусственная — не требует лишних забот, сэкономит бюджет, и ее покупка не нанесет вред природе. Однако о столь приятном еловом запахе можно будет забыть. К тому же каждый год искусственное дерево придется собирать и заново разбирать.
Создать новогоднюю атмосферу поможет не только елка. Основатель компании по оформлению праздников Иванна Градышина рассказала «Вечерней Москве», как еще можно украсить квартиру к Новому году.
Главный тренд — это, конечно же, игрушки и символы Зеленой Деревянной змеи. Ими можно украсить как саму елку, так и окна и стены.
Также подарить новогоднюю атмосферу могут декоративные свечи со светодиодными лампочками, деревянные фигурки сказочных персонажей и многоразовые наклейки. Все эти атрибуты легко найти на маркетплейсах.
И, конечно, какой Новый год без запаха мандаринов? Для этого эксперт советует купить специальный диффузор — флакон с ароматной жидкостью и деревянными палочками. Он поможет усилить ощущение приближающегося праздника.
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Окончательное решение в выборе между искусственной и натуральной елкой все равно остается за покупателем. И та, и другая имеют свои достоинства и недостатки.
Живая — подарит максимум новогоднего настроения благодаря невероятному хвойному запаху, но будет недолговечной и рано или поздно осыпается, вынудив вас посвятить день уборке.
Искусственная — не требует лишних забот, сэкономит бюджет, и ее покупка не нанесет вред природе. Однако о столь приятном еловом запахе можно будет забыть. К тому же каждый год искусственное дерево придется собирать и заново разбирать.
Создать новогоднюю атмосферу поможет не только елка. Основатель компании по оформлению праздников Иванна Градышина рассказала «Вечерней Москве», как еще можно украсить квартиру к Новому году.
Главный тренд — это, конечно же, игрушки и символы Зеленой Деревянной змеи. Ими можно украсить как саму елку, так и окна и стены.
Также подарить новогоднюю атмосферу могут декоративные свечи со светодиодными лампочками, деревянные фигурки сказочных персонажей и многоразовые наклейки. Все эти атрибуты легко найти на маркетплейсах.
И, конечно, какой Новый год без запаха мандаринов? Для этого эксперт советует купить специальный диффузор — флакон с ароматной жидкостью и деревянными палочками. Он поможет усилить ощущение приближающегося праздника.
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Данил Пономарев